Ceny v britských obchodoch zrýchlili rast na takmer 1,5-ročné maximum
Dôvodom sú najmä vyššie ceny potravín.
Autor TASR
Londýn 26. augusta (TASR) - Ceny v britských obchodoch pokračujú v zrýchľovaní rastu, pričom tempo rastu za mesiac august bolo najvýraznejšie za takmer 1,5 roka. Dôvodom sú najmä vyššie ceny potravín. Uviedlo to v utorok Konzorcium britského maloobchodu (BRC), ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.
Podľa BRC sa ceny v britských obchodoch zvýšili v auguste medziročne o 0,9 % po 0,7-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To je najvýraznejšie tempo rastu od marca minulého roka.
Pod zrýchlenie rastu cien sa podpísala najmä potravinová inflácia. Zatiaľ čo v júli sa ceny potravín zvýšili medziročne o 4 %, v auguste ich rast dosiahol 4,2 %.
Vývoj cien v britských obchodoch však čiastočne ovplyvnili aj ceny nepotravinových produktov. Tie síce pokračovali v poklese, tempo poklesu však bolo slabšie než v júli. Vtedy klesli ceny nepotravinových výrobkov o 1 %, v auguste o 0,8 %.
Zrýchľujúci sa rast cien v obchodoch ešte viac zvyšuje tlak na spotrebiteľov, ktorí už teraz musia riešiť vysoké životné náklady, povedala riaditeľka BRC Helen Dickinsonová. Podľa Mika Watkinsa zo spoločnosti NIQ vývoj cien ovplyvnilo niekoľko faktorov - zvýšené náklady v rámci globálneho dodávateľského reťazca, sezónny výkyv cien v dôsledku počasia, ukončenie propagačnej aktivity súvisiacej s nedávnymi športovými podujatiami a rast základných prevádzkových nákladov.
