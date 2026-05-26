Ceny v britských obchodoch zrýchlili v máji tempo rastu
Za zrýchlením rastu cien sú ceny nepotravinových tovarov.
Autor TASR
Londýn 26. mája (TASR) - Ceny v britských obchodoch zrýchlili tento mesiac tempo rastu, pod čo sa podpísali najmä ceny energií v dôsledku vojny na Blízkom východe. Uviedlo to v utorok Konzorcium britského maloobchodu (BRC), podľa ktorého vláda musí urobiť viac na zníženie nákladov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Podľa BRC sa ceny v britských obchodoch zvýšili v máji medziročne o 1,2 % po aprílovom raste o 1 %. Za zrýchlením rastu cien sú ceny nepotravinových tovarov. Tie sa v máji zvýšili o 0,5 %, zatiaľ čo v apríli zaznamenali 0,1-percentný pokles. V rámci týchto tovarov najvýraznejšie rástli ceny nábytku a kozmetických výrobkov.
Naopak, ceny potravín tempo rastu spomalili. Po raste o 3,1 % v apríli sa v máji zvýšili o 2,7 %, čo predstavuje najnižšiu potravinovú infláciu za ostatný rok.
Riaditeľka BRC Helen Dickinsonová uviedla, že vláda, ktorá tlačí na supermarkety, aby zmiernili rast cien a tento mesiac uvažovala o cenovom strope, by mala sama urobiť kroky potrebné na zníženie nákladov pre maloobchod. „Zníženie nekomoditných poplatkov, daní a odvodov a zredukovanie byrokracie by pomohlo infláciu zmierniť,“ povedala Dickinsonová.
Celková miera inflácie v Británii klesla v apríli na 2,8 % z marcovej úrovne 3,3 %. Očakáva sa však, že v dôsledku vývoja cien energií zaznamená inflácia v krajine v nasledujúcich mesiacoch zrýchlenie na približne 4 %.
