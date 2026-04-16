Ceny v Chorvátsku vzrástli v marci najprudšie za zhruba 2,5 roka
Výrazné zrýchlenie rastu vykázali spotrebiteľské ceny v Chorvátsku aj na medzimesačnej báze.
Autor TASR
Záhreb 16. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku vzrástli v marci o takmer 5 %, čo predstavuje najvyššiu infláciu za približne 2,5 roka. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené spresnené údaje chorvátskeho štatistického úradu. Tie potvrdili predbežný odhad z konca marca. Informoval o tom server tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Chorvátsku minulý mesiac 4,8 %. To je o celý percentuálny bod viac než v predchádzajúcom mesiaci a zároveň najvyššia inflácia od októbra 2023.
Najvýraznejšie vzrástli náklady na bývanie a s ním spojené energie. Zvýšili sa o 11,1 % po 10,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Prudké zrýchlenie rastu zaznamenali náklady na dopravu, ktoré po februárovom raste o 0,8 % vyskočili o 7 %. Výraznejšie než vo februári rástli aj ceny potravín a nealkoholických nápojov. Vo februári vzrástli o 2,9 %, v marci sa zvýšili o 3,3 %.
Výrazné zrýchlenie rastu vykázali spotrebiteľské ceny v Chorvátsku aj na medzimesačnej báze. Zvýšili sa o 1,4 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci vzrástli o 0,3 %.
