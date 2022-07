Ceny v ČR rastú dvanásty mesiac po sebe, inflácia prekonala 17 percent

Praha 13. júla (TASR) - Rast cien v Česku v júni pokračoval dvanásty mesiac po sebe. Miera inflácie sa zvýšila na 17,2 percenta, čo je o 1,2 percentuálneho bodu viac ako v máji. Dáta v stredu zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe článkov serverov iDNES.cz a Novinky.cz.



Podľa riaditeľa odboru štatistiky cien ČSÚ Jiřího Mrázka k zrýchľovaniu rastu cien v júni opätovne prispeli ceny potravín, ktoré medziročne stúpli o 18 percent. Pekárenské výrobky za rok zdražili o 23,8 percenta, mäso takmer o 20 percent. Výrazne sa zvýšila aj cena olejov a tukov, a to o 42 percent.



Narástli aj náklady na dopravu či bývanie. "V porovnaní s uplynulým rokom zdražuje takmer všetko. Výrazný zásah do rodinného rozpočtu urobia predovšetkým energie," povedal hlavný ekonóm banky Creditas Petr Dufek. Cena zemného plynu medziročne stúpla o takmer 58 percent, cena elektriny o viac než 31 percent. V dôsledku rastu cien stavebných materiálov sú vyššie aj náklady na vlastnícke bývanie.



Partner poradenskej skupiny Moore Czech Petr Kymlička upozornil, že v najbližších mesiacoch by sa mal začať prejavovať efekt zvyšovania úrokových sadzieb, s ktorým Česká národná banka začala v júni 2021.



Inflácia je v Česku aktuálne najvyššia od roku 1993. Analytici očakávajú, že bude rásť aj v najbližších mesiacoch. Podľa analytika spoločnosti Akcenta Miroslava Nováka sa vrchol inflácie posunie na koniec tretieho štvrťroka 2022 a môže dosiahnuť 20 percent. Spomalenie podľa neho nastane najskôr na začiatku budúceho roka.



Česká republika patrí ku krajinám s najvyššou mierou inflácie v Európskej únii, vyššia je iba v pobaltských štátoch. Po Česku dosahuje najvyššiu infláciu Poľsko, a to 15,6 percenta. Slovensko má infláciu na úrovni 12,5 percenta.