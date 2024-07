Ceny v EÚ v máji klesli, tempo poklesu sa však výrazne zmiernilo

Luxemburg 3. júla (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne pokračovali v máji v poklese, tempo poklesu sa však v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazne spomalilo. Vývoj cien producentov ovplyvnili najmä ceny energií, ktoré síce opäť klesli najvýraznejšie, tempo ich poklesu však bolo omnoho miernejšie. Uviedol to v stredu štatistický úrad Európskej únie (EÚ) Eurostat, ktorý zverejnil rýchly odhad.



Ceny priemyselných producentov v eurozóne klesli v máji medzimesačne o 0,2 %, zatiaľ čo v apríli pokles dosiahol 1 %. Pod pokles sa podpísali opäť hlavne ceny energií. Tie klesli o 1,1 % po 3,6-percentnom poklese v apríli. Okrem cien energií klesli ešte ceny tovarov dlhodobej spotreby, a to o 0,1 %.



Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby, ako aj ceny kapitálových tovarov a polotovarov, sa zvýšili. Vo všetkých troch prípadoch dosiahol rast 0,1 %.



V celej EÚ sa ceny výrobcov znížili v máji medzimesačne o 0,3 %. Aj v tomto prípade je to spomalenie tempa poklesu, keď v apríli pokles dosiahol 0,7 %.



V medziročnom porovnaní klesli ceny producentov v eurozóne o 4,2 %. Tempo poklesu sa tak opäť spomalilo, keďže v apríli pokles dosiahol 5,7 % a v marci 7,8 %. Analytici pritom počítali s rastom o 4,1 %. V celej EÚ klesli ceny producentov o 4 % po aprílovom poklese o 5,5 %.



Z jednotlivých štátov EÚ najviac klesli ceny výrobcov v máji medzimesačne v Chorvátsku, kde sa znížili o 4,1 %. Nasledovalo Grécko (- 2,9 %) a Švédsko s poklesom o 1,8 %.



Najvýraznejšie vzrástli v Írsku, konkrétne o 7,7 %. Na druhom mieste skončilo Bulharsko s rastom cien producentov o 4,5 % a na treťom Španielsko, kde sa zvýšili o 0,8 %. Na Slovensku sa ceny producentov medzimesačne zvýšili, a to o 0,5 %.



V medziročnom porovnaní najvýraznejšie klesli ceny producentov na Slovensku, o 20,7 %. Nasledovali Poľsko (- 6,8 %) a Francúzsko s Lotyšskom, kde sa v obidvoch prípadoch ceny znížili o 6,7 %.



Najviac vzrástli v Luxembursku. Rast cien výrobcov tam dosiahol 17,7 %. S veľkým odstupom skončilo na druhom mieste Švédsko, kde sa ceny zvýšili o 1,3 % a na treťom mieste Česko s rastom o 1 %.