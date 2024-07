Ceny väčšiny pohonných látok počas 27. týždňa rástli

Bratislava 12. júla (TASR) - Ceny pohonných látok v 27. týždni tohto roka rástli, medziročne v priemere o päť percent. Medzitýždňovo mierne poklesla cena 98-oktánového benzínu. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Cena 98-oktánového benzínu bola 1,825 eura za liter, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom je to zlacnenie o 0,5 centa. Drahšie o 0,2 centa sa predával 95-oktánový benzín, a to za 1,624 eura za liter. O 0,3 centa stúpla aj cena nafty, liter sa predával za 1,541 eura za liter.



Mierne zvýšenie cien zaznamenali aj plyny. Skvapalnený zemný plyn (LNG) zdražel o 0,6 centa na 1,545 eura za kilogram. Zvýšenie o 0,2 centa bolo aj v prípade skvapalneného ropného plynu (LPG), ktorý sa predával za 0,686 eura za liter. Cena plynu CNG sa dlhodobo nezmenila a ostala na úrovni 1,601 eura za kilogram.



Počas 27. týždňa sa jeden kilogram plynu bioLNG predával za 2,557 eura. Cena vodíka sa medzitýždňovo nezmenila a zostala na úrovni 21,6 eura za kilogram. Elektrická energia, slúžiaca na nabíjanie elektromobilov, sa predávala za 0,41 eura za 1 kilowatthodinu (kWh). ŠÚ od roku 2024 týždenne zverejňuje priemerné ceny deviatich druhov palív pre motorové vozidlá vrátane alternatívnych druhov.



Štatistici dodali, že v medziročnom porovnaní bola cena 98-oktánového benzínu vyššia o 3,6 %, 95-oktánového o 3,7 %. Nafta medziročne zdražela o 7,9 %. Plyny používané na pohon motorových vozidiel sa predávali drahšie ako pred rokom, a to LNG aj CNG rovnako o 7 %. Plyn LPG bol lacnejší ako vlani.