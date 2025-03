New York 2. marca (TASR) - Ceny vajec v USA prudko vzrástli. Dôvodom je vtáčia chrípka. Tá sa v USA rozšírila ako požiar a prinútila chovateľov utratiť od začiatku epidémie v roku 2022 celkovo už 166 miliónov kusov hydiny, aby obmedzili šírenie vírusu. Väčšina z nich boli nosnice. Len v januári 2025 museli chovatelia utratiť 19 miliónov kurčiat. A problém sa ešte znásobil závislosťou spotrebiteľov a maloobchodníkov od jedného veľkého producenta. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Výzvou je, že vírus sa ľahko šíri voľne žijúcimi vtákmi, keď migrujú okolo fariem.



V New Yorku dosiahla priemerná cena balenia s 12 vajcami 8,47 USD (8,13 eura) podľa údajov, ktoré vo štvrtok (27. 2.) zverejnilo ministerstvo poľnohospodárstva USA.



Všeobecne sú ceny potravín po rokoch inflácie vyššie, ako sú spotrebitelia zvyknutí.



Štvrtina ľudí v New Yorku, najväčšom a najbohatšom meste USA, žije pod hranicou chudoby, pričom stúpajúca cena vajec, ktorá sa v niektorých obchodoch vyšplhala až na 15 USD za tucet, týchto ľudí tvrdo zasiahla. Niektoré obchody preto predávajú vajcia po kusoch.



V celých Spojených štátoch sa ceny vajec podľa oficiálnych údajov za rok zdvojnásobili. Ekonómovia z University of Arkansas odhadujú, že v minulom roku stáli spotrebiteľov najmenej 1,4 miliardy USD. Demokrati preto vyzvali vládu, aby to prešetrila. Tá tvrdí, že rokuje s niekoľkými krajinami o zabezpečení dovozu vajec.



Začiatkom tohto týždňa ministerka poľnohospodárstva Brooke Rollinsová uviedla, že jej ministerstvo vyčlení ďalšiu 1 miliardu USD na vyriešenie krízy s vajcami, nad rámec zhruba 2 miliárd UD, ktoré už minulo na boj proti vtáčej chrípke od začiatku epidémie v roku 2022.



Problémom podľa chudobných však je, že zvýšenie cien vajec nasledovalo po výraznom zdražení iných produktov, čo enormne zaťažuje rozpočty amerických domácností.



Analytici predpovedajú, že ceny vajec sa tento rok ešte zvýšia, najmenej o 41 %.



Priemerné ceny pritom zakrývajú, aká zlá je situácia. Na niektorých miestach spotrebitelia platia viac ako jeden dolár za vajce. To prinútilo aj reštaurácie ako Denny's a Waffle House, aby zvýšili ceny za vaječné jedlá.



Rollinsová uznala, že potrvá nejaký čas, kým spotrebitelia uvidia vplyv vládnych opatrení pri pokladni. Koniec koncov, infikovaným farmám trvá mesiace, kým vydezinfikujú farmy a obnovia chov. Ministerka dúfa, že ceny vajec sa do leta znížia.



(1 EUR = 1,0411 USD)