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Ceny vo Švédsku v máji medziročne stúpli viac, ako sa očakávalo
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa celková hladina švédskych spotrebiteľských cien zvýšila o 0,8 %, čiže najviac od októbra 2025.
Autor TASR
Štokholm 4. júna (TASR) - Medziročná inflácia vo Švédsku sa v máji zvýšila viac, ako sa očakávalo, a narástla na najvyššiu úroveň za sedem mesiacov. Ukázal to predbežný odhad, ktorý vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa celková hladina švédskych spotrebiteľských cien zvýšila o 0,8 %, čiže najviac od októbra 2025. V apríli pritom ceny v krajine medziročne o 0,1 % klesli. Májový rast bol výraznejší, ako očakávali analytici, ktorí predpovedali, že medziročná inflácia bude na úrovni 0,5 %.
Rast inflácie spôsobili najmä vyššie ceny energií a služieb, uviedol Mikael Nordin zo švédskeho štatistického úradu. Náklady na bývanie a energie sa v krajine oproti máju minulého roka zvýšili o 2,6 % a rast cien dopravy sa zrýchlil na 6 % z aprílových 5,2 %. Výraznejšie však medziročne klesli ceny potravín a nealkoholických nápojov. V máji sa oslabili o 6,3 % po aprílovom znížení o 5,7 %.
Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny vo Švédsku v máji zvýšili o 1 %. Stúpli tak výraznejšie v porovnaní s očakávaním, že oproti aprílu sa posilnia iba o 0,7 %.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa celková hladina švédskych spotrebiteľských cien zvýšila o 0,8 %, čiže najviac od októbra 2025. V apríli pritom ceny v krajine medziročne o 0,1 % klesli. Májový rast bol výraznejší, ako očakávali analytici, ktorí predpovedali, že medziročná inflácia bude na úrovni 0,5 %.
Rast inflácie spôsobili najmä vyššie ceny energií a služieb, uviedol Mikael Nordin zo švédskeho štatistického úradu. Náklady na bývanie a energie sa v krajine oproti máju minulého roka zvýšili o 2,6 % a rast cien dopravy sa zrýchlil na 6 % z aprílových 5,2 %. Výraznejšie však medziročne klesli ceny potravín a nealkoholických nápojov. V máji sa oslabili o 6,3 % po aprílovom znížení o 5,7 %.
Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny vo Švédsku v máji zvýšili o 1 %. Stúpli tak výraznejšie v porovnaní s očakávaním, že oproti aprílu sa posilnia iba o 0,7 %.