Ceny všetkých druhov palív v 48. týždni zaznamenali viditeľné zníženie
Všetky druhy benzínov aj nafty zaznamenali výrazne nadpriemerné medzitýždňové zlacnenie o 2,5 až 4 centy za liter.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Aktuálne ceny všetkých druhov pohonných látok počas 48. týždňa zaznamenali viditeľné zníženie. Všetky druhy benzínov aj nafty zaznamenali výrazne nadpriemerné medzitýždňové zlacnenie o 2,5 až 4 centy za liter. Išlo o dynamickejšie zlacnenie, ako je dlhodobý priemer medzitýždňových výkyvov cien, ktoré je plus-mínus 1,5 centa za liter. Benzíny sa predávali za najnižšie ceny za posledný mesiac, motorová nafta dosiahla trojtýždňové minimum. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Liter obyčajného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,512 eura, medzitýždňovo zlacnel o 3,6 centa. Prémiové benzíny dosiahli priemernú hodnotu 1,710 eura za liter, ceny klesli v priemere o 4,1 centa. Bežná nafta stála 1,491 eura za liter, o 2,6 centa menej ako v predchádzajúcom týždni. Priemerná cena prémiovej nafty bola na úrovni 1,681 eura a klesla o 3,3 centa za liter.
V dlhodobom medziročnom porovnaní spotrebitelia platili za benzín nižšie ceny o 0,5 %, naopak, pri motorovej nafte si 0,5 % za liter priplatili.
Ceny plynov zostali v porovnaní s predchádzajúcim týždňom na takmer rovnakej úrovni. Zlacnel iba LNG (skvapalnený zemný plyn) o 0,5 centa na 1,591 eura za kilogram. Ostatným plynom sa ceny nezmenili, CNG (stlačený zemný plyn) stál 1,699 eura za kilogram, cena LPG (skvapalnený ropný plyn) bola 0,675 eura za liter.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 10,2 %, LNG o 2,9 %.
