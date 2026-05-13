Ceny výrobcov USA zaznamenali v apríli najvýraznejší rast za 4 roky
Autor TASR
Washington 13. mája (TASR) - Ceny amerických priemyselných výrobcov zaznamenali v apríli prudké zrýchlenie rastu, pričom jeho tempo bolo najvýraznejšie za viac než štyri roky. Výrazné zrýchlenie rastu zaznamenali ceny producentov aj v medziročnom porovnaní, pričom v tomto prípade bol rast najvyšší za takmer 3,5 roka. Informovali o tom agentúra AFP a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce.
Ceny priemyselných producentov v USA vzrástli v apríli oproti marcu o 1,4 % po nahor revidovanom marcovom raste o 0,7 %. Je to najprudšie tempo rastu cien amerických výrobcov od marca 2022, ktoré zároveň výrazne prekonalo odhady analytikov. Tí počítali s rastom o 0,5 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov za marec, ktoré stanovili rast práve na tejto úrovni.
Za prudkým zrýchlením cien producentov sú ako ceny spotrebných tovarov, tak ceny služieb. Ceny tovarov vzrástli medzimesačne o 2 %, najmä v dôsledku zvýšenia cien benzínu. Tie vzrástli o 15,6 %, pod čo sa podpísala vojna na Blízkom východe. Ceny služieb sa zvýšili o 1,2 %, čo predstavuje najvýraznejší rast od marca 2022.
V medziročnom porovnaní sa ceny amerických priemyselných producentov zvýšili v apríli o 6 %. To je najvýraznejší rast od decembra 2022. Aj v tomto prípade výsledok výrazne prekonal očakávania, keď analytici počítali s rastom o 4,9 %.
Na porovnanie, v marci sa ceny výrobcov medziročne zvýšili o 4,3 %, čo podobne ako v medzimesačnom porovnaní predstavuje revíziu smerom nahor. Pôvodne bol medziročný rast cien producentov za mesiac marec stanovený na 4 %.
