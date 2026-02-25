< sekcia Ekonomika
Ceny výrobcov v ČR v januári klesli najprudšie za takmer 9,5 roka
Index cien priemyselných výrobcov medziročne spadol o 3 % po decembrovom znížení o 2,1 %, uviedol Český štatistický úrad (ČSÚ).
Praha 25. februára (TASR) - Ceny českých priemyselných výrobcov v januári klesli najprudšie za takmer 9,5 roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Index cien priemyselných výrobcov medziročne spadol o 3 % po decembrovom znížení o 2,1 %, uviedol Český štatistický úrad (ČSÚ). Ekonómovia počítali s poklesom len o 2,4 %.
České výrobné ceny sa znižujú od februára 2025. Januárový pokles bol najprudší od augusta 2016, keď ceny spadli o 3,4 %.
Ceny energií medziročne klesli o 8,2 %, čo tvorilo podstatnú časť celkového poklesu indexu. Ceny polotovarov sa znížili o 1,1 % a ceny tovarov krátkodobej spotreby o 0,9 %. Naopak, ceny tovarov dlhodobej spotreby vzrástli o 2,5 %.
Výrobné ceny bez započítania energií medziročne klesli o 0,8 %.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny výrobcov znížili o 0,7 % po decembrovom poklese o 0,2 %.
