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Ceny výrobcov v eurozóne aj celej EÚ v júli vzrástli
Medziročne výrobné ceny v priemysle eurozóny vzrástli o 5,8 % a v rámci EÚ o 5,6 %.
Autor TASR
Luxemburg 3. septembra (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne v júli medzimesačne stúpli o 1,6 % a v rámci celej Európskej únie sa zvýšili o 1,4 %. Medziročne výrobné ceny v priemysle eurozóny vzrástli o 5,8 % a v rámci EÚ o 5,6 %. Ukázal to prvý odhad, ktorý štatistický úrad Európskej únie Eurostat zverejnil vo štvrtok.
Ceny slovenských priemyselných výrobcov v júli medzimesačne stúpli o 1,8 % a medziročne sa posilnili o 2,7 %. V rámci členských štátov EÚ medzimesačne najviac stúpli výrobné ceny v Írsku (4,3 %), Španielsku a Taliansku (zhodne po 3 %) a na Cypre (2,3 %). Najvýraznejšie sa oproti júnu znížili v Estónsku (-3,3 %), vo Fínsku (-1,6 %) a Švédsku (-1,1 %).
Medziročne výrobné ceny najviac vzrástli v Írsku (14,8 %), Litve (12,9 %) a Bulharsku (12,5 %). Pokles cien priemyselných výrobcov v porovnaní s júlom minulého roka nastal iba v Luxembursku (-7,3 %).
V rámci eurozóny v júli medzimesačne najviac stúpli ceny energií, a to o 5,6 %. Klesli iba ceny tovarov krátkodobej spotreby (-0,1 %). Medziročne ceny výrobcov v eurozóne nahor posunulo hlavne zdraženie energií (12,9 %). Pokles cien nastal iba v segmente tovarov krátkodobej spotreby (-0,7 %).
Ceny slovenských priemyselných výrobcov v júli medzimesačne stúpli o 1,8 % a medziročne sa posilnili o 2,7 %. V rámci členských štátov EÚ medzimesačne najviac stúpli výrobné ceny v Írsku (4,3 %), Španielsku a Taliansku (zhodne po 3 %) a na Cypre (2,3 %). Najvýraznejšie sa oproti júnu znížili v Estónsku (-3,3 %), vo Fínsku (-1,6 %) a Švédsku (-1,1 %).
Medziročne výrobné ceny najviac vzrástli v Írsku (14,8 %), Litve (12,9 %) a Bulharsku (12,5 %). Pokles cien priemyselných výrobcov v porovnaní s júlom minulého roka nastal iba v Luxembursku (-7,3 %).
V rámci eurozóny v júli medzimesačne najviac stúpli ceny energií, a to o 5,6 %. Klesli iba ceny tovarov krátkodobej spotreby (-0,1 %). Medziročne ceny výrobcov v eurozóne nahor posunulo hlavne zdraženie energií (12,9 %). Pokles cien nastal iba v segmente tovarov krátkodobej spotreby (-0,7 %).