Ceny výrobcov v eurozóne medziročne klesli, prvýkrát za deväť mesiacov
Autor TASR
Luxemburg 3. októbra (TASR) - Ceny výrobcov v eurozóne zaznamenali v auguste v medziročnom porovnaní pokles, prvý za posledných deväť mesiacov. Výraznou mierou sa pod to podpísal pokles cien energií. Uviedol to v piatok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil prvý odhad.
Eurostat oznámil, že ceny priemyselných výrobcov v menovej únii klesli v auguste oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 0,6 %. To predstavuje prvý pokles od novembra 2024. Na porovnanie, v júli sa medziročne zvýšili o 0,2 %. Pokles bol výraznejší aj v porovnaní s očakávaniami. Ako informoval portál RTTNews, analytici počítali s poklesom o 0,4 %.
Ceny priemyselných výrobcov klesli v auguste aj v širšej Európskej únii. V tomto prípade pokles dosiahol 0,4 %.
Pod augustový medziročný pokles cien producentov v eurozóne sa podpísali najmä ceny energií. Tie sa znížili o 4,1 %. Okrem toho klesli ceny polotovarov, a to o 0,3 %. Naopak, ceny tovarov krátkodobej aj dlhodobej spotreby, ako aj ceny kapitálových tovarov vzrástli, pričom najvýraznejšie sa zvýšili ceny tovarov krátkodobej spotreby, o 2 %.
V medzimesačnom porovnaní ceny priemyselných výrobcov v eurozóne klesli v auguste o 0,3 %. Vykompenzovali tak rast v predchádzajúcom mesiaci v rovnakom rozsahu. V celej EÚ klesli o 0,4 % po 0,6-percentnom raste v mesiaci júl.
Z jednotlivých štátov Európskej únie najvýraznejší medziročný pokles cien producentov zaznamenali Portugalsko (-4,3 %), Luxembursko (-4,2 %) a Estónsko (-3,2 %). Najvyšší rast zasa vykázali Bulharsko (9,1 %), Švédsko (4,1 %) a Rumunsko, kde rast cien výrobcov dosiahol 3,1 %. Na Slovensku vzrástli o 0,9 %.
V medzimesačnom porovnaní ceny producentov klesli najviac v Dánsku (-1,3 %), Holandsku a Rumunsku, kde v obidvoch prípadoch zaznamenali pokles o 1 % a Rakúsku s poklesom o 0,8 %. Naopak, najvýraznejšie vzrástli v Estónsku (5,4 %), vo Fínsku (1,9 %) a na Slovensku, kde sa zvýšili o 1,3 %.
