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Ceny výrobcov v eurozóne zaznamenali v júni pokles
Je prvý za uplynulé štyri mesiace.
Autor TASR
Luxemburg 5. augusta (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne zaznamenali v júni medzimesačný pokles, prvý za ostatné štyri mesiace. Uviedol to v stredu v rámci predbežného odhadu štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý poukázal najmä na pokles cien energií.
Ceny priemyselných producentov v menovej únii klesli v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 %, čo predstavuje prvý pokles od februára. V máji vykázali medzimesačný rast na úrovni 0,2 %. V medziročnom porovnaní sa ceny výrobcov v eurozóne zvýšili, konkrétne o 4,6 %.
Za medzimesačným poklesom cien producentov sú ceny energií, ktoré v júni oproti máju klesli o 1,5 %. Bez ich započítania vykázali ceny výrobcov v eurozóne rast o 0,2 %.
V ďalších segmentoch sa ceny zvýšili, iba v prípade cien tovarov krátkodobej spotreby stagnovali. Ceny tovarov dlhodobej spotreby vzrástli o 0,2 %, ceny kapitálových tovarov rovnako o 0,2 % a v prípade polotovarov zaznamenali rast o 0,3 %.
Pokles zaznamenali celkové ceny výrobcov aj v celej Európskej únii. V tomto prípade dosiahol 0,2 %, pričom v máji sa ceny producentov v rovnakom rozsahu zvýšili.
V medziročnom porovnaní sa ceny producentov v eurozóne zvýšili v júni o 4,6 %. V širšej EÚ zaznamenali rast o 4,7 %.
Z jednotlivých štátov Európskej únie bol najvýraznejší medzimesačný pokles cien priemyselných výrobcov evidovaný v Litve (-1,7 %), Írsku (-1,5 %) a Bulharsku a Grécku, kde v obidvoch krajinách sa zhodne znížili o 1,3 %. Naopak, najvýraznejší rast zaznamenali na Slovensku, a to o 1,1 %. Nasledovali Rumunsko a Estónsko s rastom cien o 1 %, respektíve o 0,9 %.
V medziročnom porovnaní klesli ceny producentov v EÚ iba v Luxembursku, a to o 3,2 %. V ostatných štátoch sa zvýšili, pričom najvýraznejší rast zaznamenali v Bulharsku, kde vzrástli o 18,2 %. Nasledovali Rumunsko s rastom o 14,3 % a Írsko s rastom o 11,4 %. Na Slovensku vzrástli o 3,7 %.
Ceny priemyselných producentov v menovej únii klesli v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 %, čo predstavuje prvý pokles od februára. V máji vykázali medzimesačný rast na úrovni 0,2 %. V medziročnom porovnaní sa ceny výrobcov v eurozóne zvýšili, konkrétne o 4,6 %.
Za medzimesačným poklesom cien producentov sú ceny energií, ktoré v júni oproti máju klesli o 1,5 %. Bez ich započítania vykázali ceny výrobcov v eurozóne rast o 0,2 %.
V ďalších segmentoch sa ceny zvýšili, iba v prípade cien tovarov krátkodobej spotreby stagnovali. Ceny tovarov dlhodobej spotreby vzrástli o 0,2 %, ceny kapitálových tovarov rovnako o 0,2 % a v prípade polotovarov zaznamenali rast o 0,3 %.
Pokles zaznamenali celkové ceny výrobcov aj v celej Európskej únii. V tomto prípade dosiahol 0,2 %, pričom v máji sa ceny producentov v rovnakom rozsahu zvýšili.
V medziročnom porovnaní sa ceny producentov v eurozóne zvýšili v júni o 4,6 %. V širšej EÚ zaznamenali rast o 4,7 %.
Z jednotlivých štátov Európskej únie bol najvýraznejší medzimesačný pokles cien priemyselných výrobcov evidovaný v Litve (-1,7 %), Írsku (-1,5 %) a Bulharsku a Grécku, kde v obidvoch krajinách sa zhodne znížili o 1,3 %. Naopak, najvýraznejší rast zaznamenali na Slovensku, a to o 1,1 %. Nasledovali Rumunsko a Estónsko s rastom cien o 1 %, respektíve o 0,9 %.
V medziročnom porovnaní klesli ceny producentov v EÚ iba v Luxembursku, a to o 3,2 %. V ostatných štátoch sa zvýšili, pričom najvýraznejší rast zaznamenali v Bulharsku, kde vzrástli o 18,2 %. Nasledovali Rumunsko s rastom o 14,3 % a Írsko s rastom o 11,4 %. Na Slovensku vzrástli o 3,7 %.