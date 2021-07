Ceny výrobcov v eurozóne zrýchlili v máji tempo rastu

Luxemburg 2. júla (TASR) – Ceny priemyselných producentov v eurozóne pokračovali v máji v raste, piaty mesiac po sebe, pričom tempo rastu dosiahlo takmer rekordné úrovne. Rast ovplyvnili najmä ceny energií. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Podľa Eurostatu sa ceny priemyselných producentov v eurozóne zvýšili v máji medziročne o 9,6 % po aprílovom raste o 7,6 %. Výsledok prekonal očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu cien výrobcov na 9,5 %.



Pod zrýchlenie rastu cien výrobcov sa veľkou mierou podpísali ceny energií. Tie vyskočili v máji oproti máju minulého roka o 25,1 %. Bez započítania energií sa ceny producentov v menovom bloku zvýšili v máji o 4,9 % po aprílovom raste o 3,6 %.



V medzimesačnom porovnaní vzrástli ceny producentov v eurozóne o 1,3 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu zrýchlilo, keď v apríli rast dosiahol 0,9 %. Opäť tak výsledok prekonal očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu na 1,2 %.



V celej Európskej únii vzrástli ceny výrobcov medziročne rovnako ako v eurozóne o 9,6 %. Medzimesačne tempo rastu dosiahlo 1,4 %.