Ceny výrobcov v eurozóne zrýchlili v apríli tempo poklesu

Luxemburg 5. júna (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne pokračovali v apríli v poklese, tempo poklesu sa pritom zdvojnásobilo a výrazne prekonalo očakávania ekonómov. Pod tento vývoj sa podpísali ceny energií, ktorých pokles vykompenzoval rast cien vo všetkých ostatných segmentoch. Uviedol to v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil rýchly odhad.



Ceny priemyselných výrobcov v krajinách menovej únie klesli v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1 %. Na porovnanie, v marci dosiahol medzimesačný pokles 0,5 %. Ekonómovia očakávali iba mierne zrýchlenie poklesu, a to na 0,6 %.



Pod výrazné zrýchlenie poklesu cien producentov sa podpísali ceny energií. Tie klesli o 3,6 %. Ceny v ostatných segmentoch rástli, napríklad ceny polotovarov o 0,3 %, ceny kapitálových tovarov aj tovarov dlhodobej spotreby o 0,2 % a ceny tovarov krátkodobej spotreby sa zvýšili o 0,1 %.



V celej Európskej únii ceny výrobcov v apríli klesli o 0,7 %. Aj v tomto prípade sa tempo poklesu zrýchlilo, aj keď iba mierne. V marci klesli ceny priemyselných výrobcov v celej EÚ o 0,6 %.



V medziročnom porovnaní zaznamenali ceny producentov v eurozóne rovnako pokles, tempo poklesu sa však spomalilo. Pokles predstavoval 5,7 %, zatiaľ čo v marci sa ceny medziročne znížili o 7,8 %. Na druhej strane prekonali očakávania ekonómov, ktorí počítali s poklesom cien výrobcov o 5,1 %. V prípade celej EÚ zaznamenali ceny producentov v apríli medziročný pokles na úrovni 5,5 %.



Aj za medziročným poklesom boli ceny energií, ktoré klesli o 14,7 %. Nasledovali ceny kapitálových tovarov, kde pokles dosiahol 3,9 %.



Z jednotlivých štátov Európskej únie najvýraznejšie klesli ceny priemyselných výrobcov vo Francúzsku, a to o 3,6 %. Nasledovalo Chorvátsko, kde pokles predstavoval 1,9 % a Grécko s poklesom cien o 1,8 %. Najvýraznejší rast vykázali Dánsko (2,8 %), Írsko (0,8 %) a Fínsko (0,3 %). Ceny priemyselných výrobcov na Slovensku klesli v apríli medzimesačne o 0,5 %.



V medziročnom porovnaní najvýraznejší pokles zaznamenali ceny výrobcov na Slovensku, a to o 22,8 %. O 13,7 % klesli v Írsku a o 10,6 % v Bulharsku. Rast cien priemyselných producentov vykázali Luxembursko (18 %), Česko (1,4 %), Malta (0,7 %) a Švédsko, kde sa zvýšili o 0,6 %.