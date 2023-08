Ceny výrobcov v Nemecku klesli v júli prvýkrát za takmer tri roky

Wiesbaden 21. augusta (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v Nemecku zaznamenali minulý mesiac prvý pokles za takmer tri roky, pričom tempo poklesu bolo omnoho výraznejšie, než sa očakávalo. Vývoj cien producentov ovplyvnil pokles cien energií a v rámci nich elektriny. Informoval o tom server tradingeconomics, ktorý zverejnil údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Ceny nemeckých výrobcov klesli v júli medziročne o 6 %, zatiaľ čo analytici počítali s poklesom o 5,1 %. V júni ešte ceny výrobcov vzrástli, aj keď iba minimálne, a to o 0,1 %. Zároveň je to prvý pokles cien nemeckých producentov od novembra 2020.



Pod nečakane výrazný pokles cien priemyselných výrobcov sa podpísali ceny energií, ktoré klesli o 19,3 %. V rámci tohto odvetvia klesli najvýraznejšie ceny elektrickej energie, a to o 30 %.



Klesli aj ceny polotovarov, konkrétne o 3,4 %. Naopak, zvýšili sa ceny tovarov krátkodobej spotreby (8,1 %), tovarov dlhodobej spotreby (5,8 %) a ceny kapitálových tovarov vzrástli o 5,5 %. Bez započítania cien energií by tak ceny producentov vzrástli v júli medziročne o 2 %.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny nemeckých výrobcov minulý mesiac znížili o 1,1 %. To znamená pokles cien tretí mesiac po sebe a najvýraznejší za dané obdobie. Analytici očakávali ich pokles iba o 0,2 %.