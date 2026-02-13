< sekcia Ekonomika
Ceny výrobcov v Nemecku v januári medziročne stúpli
Ich rast pokračoval už štrnásty mesiac v rade.
Autor TASR
Wiesbaden 13. februára (TASR) - Ceny nemeckých výrobcov v januári medziročne aj medzimesačne vzrástli. Podľa údajov, ktoré v piatok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis, výrobné ceny v krajine v porovnaní s januárom minulého roka stúpli o 1,2 %. Ceny sa tak medziročne zvýšili rovnakým tempom ako v decembri. Ich rast pokračoval už štrnásty mesiac v rade. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medziročný rast cien výrobcov spôsobilo najmä zdraženie neželezných rúd, neželezných kovov a súvisiacich medziproduktov, ktorých ceny stúpli o 43,8 %. Ceny potravín, nápojov a tabaku sa zvýšili o 1,6 %. Najviac zdražel cukor, cukrovinky a pečivo (12,5 %), káva, čaj, kakao a koreniny (4,1 %) a mäso a mäsové výrobky (4 %). Oproti januáru 2025 sa znížili ceny obilnín, surového tabaku, semien a krmív pre zvieratá (- 8,2 %) a mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, jedlých olejov a jedlých tukov (- 5,7 %). Medziročne zlacneli aj minerálne oleje (- 4,8 %).
Medzimesačne nemecké výrobné ceny v januári vzrástli o 0,9 % po decembrovom poklese o 0,2 %. Januárový rast bol výrazne silnejší v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí prognózovali, že bude len na úrovni 0,1 %.
Medziročný rast cien výrobcov spôsobilo najmä zdraženie neželezných rúd, neželezných kovov a súvisiacich medziproduktov, ktorých ceny stúpli o 43,8 %. Ceny potravín, nápojov a tabaku sa zvýšili o 1,6 %. Najviac zdražel cukor, cukrovinky a pečivo (12,5 %), káva, čaj, kakao a koreniny (4,1 %) a mäso a mäsové výrobky (4 %). Oproti januáru 2025 sa znížili ceny obilnín, surového tabaku, semien a krmív pre zvieratá (- 8,2 %) a mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, jedlých olejov a jedlých tukov (- 5,7 %). Medziročne zlacneli aj minerálne oleje (- 4,8 %).
Medzimesačne nemecké výrobné ceny v januári vzrástli o 0,9 % po decembrovom poklese o 0,2 %. Januárový rast bol výrazne silnejší v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí prognózovali, že bude len na úrovni 0,1 %.