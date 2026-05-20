Ceny výrobcov v Nemecku vzrástli najprudším tempom za takmer tri roky
Ceny nemeckých priemyselných producentov vzrástli v apríli medziročne o 1,7 %, uviedol v stredu Destatis.
Autor TASR
Wiesbaden 20. mája (TASR) - Ceny nemeckých výrobcov zaznamenali v apríli rast, prvý za 14 mesiacov, navyše, tempo rastu bolo najvýraznejšie za takmer tri roky. Výsledky prekonali aj očakávania ekonómov, ktorí s návratom k rastu počítali, očakávali však o niečo miernejšie tempo. Údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Ceny nemeckých priemyselných producentov vzrástli v apríli medziročne o 1,7 %, uviedol v stredu Destatis. Znamená to prvý rast od februára minulého roka a zároveň najvýraznejší od mája 2023. Rozsah rastu prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom cien producentov o 1,5 %.
Za prudkým rastom cien výrobcov sú najmä ceny polotovarov a energií. V prvom prípade sa zvýšili o 2,6 % a v druhom o 2 %, pričom v rámci energií najprudšie rástli ceny minerálnych olejov, a to o 35,5 %. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe.
O 2 % sa zvýšili aj ceny kapitálových tovarov a o takmer 2 % vzrástli ceny tovarov dlhodobej spotreby. Tie sa zvýšili o 1,9 %.
Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby klesli, konkrétne o 1 %. Prispelo k tomu zlacnenie potravín, najmä masla a bravčového mäsa.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny nemeckých producentov zvýšili v apríli o 1,2 %. V porovnaní s vývojom v marci sa tak tempo rastu spomalilo na zhruba polovicu, keď v danom mesiaci zaznamenali rast o 2,5 %. To bol najvýraznejší medzimesačný rast cien nemeckých výrobcov zhruba za 3,5 roka.
