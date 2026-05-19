< sekcia Ekonomika
Ceny výrobcov v Portugalsku vzrástli najprudším tempom za tri roky
Za najvýraznejším rastom cien výrobcov za ostatné tri roky sú najmä náklady na energie, ktoré sú výsledkom vojny na Blízkom východe. Tieto náklady sa zvýšili o 17,2 %.
Autor TASR
Lisabon 19. mája (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v Portugalsku vzrástli v apríli takmer o 4 %, čo predstavuje najprudšie tempo rastu za posledné tri roky. Údaje portugalského štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Ceny priemyselných producentov v Portugalsku vzrástli v apríli medziročne o 3,8 %, čo znamená najvýraznejší rast od marca 2023. Na porovnanie, v marci vykázali ceny výrobcov nulové tempo rastu, čo zároveň predstavovalo prvý mesiac za ostatných 16 mesiacov, čo ceny producentov neklesali.
Za najvýraznejším rastom cien výrobcov za ostatné tri roky sú najmä náklady na energie, ktoré sú výsledkom vojny na Blízkom východe. Tieto náklady sa zvýšili o 17,2 %. Bez ich započítania sa ceny portugalských výrobcov zvýšili o 1,4 %. Zrýchlil sa rast cien polotovarov a v prípade spotrebného tovaru sa ceny po predchádzajúcom poklese vrátili k rastu.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny producentov zvýšili v apríli o 1,4 %. Aj v tomto prípade boli za rastom náklady na energie, ktoré sa oproti marcu zvýšili o 10,2 %.
Ceny priemyselných producentov v Portugalsku vzrástli v apríli medziročne o 3,8 %, čo znamená najvýraznejší rast od marca 2023. Na porovnanie, v marci vykázali ceny výrobcov nulové tempo rastu, čo zároveň predstavovalo prvý mesiac za ostatných 16 mesiacov, čo ceny producentov neklesali.
Za najvýraznejším rastom cien výrobcov za ostatné tri roky sú najmä náklady na energie, ktoré sú výsledkom vojny na Blízkom východe. Tieto náklady sa zvýšili o 17,2 %. Bez ich započítania sa ceny portugalských výrobcov zvýšili o 1,4 %. Zrýchlil sa rast cien polotovarov a v prípade spotrebného tovaru sa ceny po predchádzajúcom poklese vrátili k rastu.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny producentov zvýšili v apríli o 1,4 %. Aj v tomto prípade boli za rastom náklady na energie, ktoré sa oproti marcu zvýšili o 10,2 %.