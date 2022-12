Ceny výrobcov v USA pokračovali v stabilnom raste,prekonali očakávania

Washington 9. decembra (TASR) - Ceny amerických výrobcov pokračovali v novembri v stabilnom medzimesačnom raste, prekonali však očakávania ekonómov, ktorí počítali so zmiernením jeho tempa. Výraznejší než očakávaný rast evidovali ceny producentov aj v medziročnom porovnaní, napriek tomu dosiahol najnižšie tempo za 1,5 roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Ceny výrobcov v USA vzrástli v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,3 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v októbri aj septembri. Analytici však počítali so zmiernením rastu cien na iba 0,1 %, pričom vychádzali z pôvodne uvádzaných údajov za október, ktoré poukazovali na rast cien výrobcov o 0,2 %.



Za výraznejším rastom cien producentov, než sa očakávalo, je prudší rast cien služieb. Tie sa zvýšili o 0,4 % po iba 0,1-percentnom raste v októbri. V rámci tejto kategórie sa výrazne zvýšili ceny v oblasti investičného poradenstva a s tým súvisiacich služieb.



V medziročnom porovnaní ceny amerických výrobcov vzrástli v novembri o 7,4 %. Výrazne tak spomalili tempo rastu oproti vývoju v októbri, v ktorom rast dosiahol 8,1 %. Novembrový rast cien producentov je síce o niečo vyšší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so spomalením rastu na 7,2 %, napriek tomu je najslabší za 1,5 roka. Miernejší medziročný rast než v novembri zaznamenali ceny výrobcov v USA v máji 2021.