Ceny výrobcov v USA rástli v júli najvyšším tempom za pol roka

Washington 11. augusta (TASR) - Ceny priemyselných producentov v Spojených štátoch minulý mesiac vzrástli výraznejšie, než sa čakalo, pričom rast dosiahol najvyššie tempo za pol roka. Veľkou mierou k tomu prispel vývoj v oblasti služieb. Uviedlo to v piatok americké ministerstvo práce, ktoré zároveň revidovalo údaje za jún, a to smerom nadol. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Ministerstvo oznámilo, že ceny výrobcov sa v júli zvýšili oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 %, zatiaľ čo v júni po revízii stagnovali. Ekonómovia očakávali, že ceny vzrastú o 0,2 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov za mesiac jún, ktoré poukazovali na rast cien producentov o 0,1 %. Júlový rast cien bol zároveň najvyšší od januára.



Ceny výrobcov potiahli najmä služby, v rámci ktorých sa ceny zvýšili o 0,5 % po 0,1-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Júlový vývoj predstavuje najprudší rast cien producentov od augusta minulého roka. Mierny rast (0,1 %) zaznamenali aj ceny tovarov, ktoré v júni stagnovali.



V medziročnom porovnaní ceny priemyselných výrobcov v USA opätovne zrýchlili tempo rastu. Po júnovom spomalení rastu na 0,2 % sa v júli zvýšili o 0,8 %. Aj v tomto prípade prekonali očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením tempa rastu cien producentov na 0,7 %.