Ceny výrobcov v USA v novembri vzrástli o 0,1 %

Washington 11. decembra (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA sa v novembri zvýšili len mierne. To podporuje názory, že inflácia zostane v krátkodobom horizonte slabá. Rýchle šírenie nového koronavírusu má totiž negatívny vplyv na trh práce a brzdí dopyt v sektore služieb.



Index cien výrobcov v novembri medzimesačne stúpol o 0,1 % po náraste o 0,3 % v októbri, uviedlo americké ministerstvo práce. To bolo najslabšie zvýšenie indexu od apríla. V medziročnom porovnaní ceny výrobcov vzrástli o 0,8 % po +0,5 % v októbri. Ekonómovia počítali s medzimesačným zvýšením o 0,2 % a s medziročným nárastom o 0,8 %.



Motorom bolo zdraženie tovarov, ich ceny v novembri medzimesačne stúpli o 0,4 % po náraste o 0,5 % v októbri. Ceny služieb stagnovali (v októbri: +0,2 %). Ceny energií vyskočili o 1,2 % (+0,8 %). Potraviny zdraželi o 0,5 % (+2,4 %).



Jadrový index cien výrobcov, do ktorého sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, v novembri vzrástol o 0,1 % rovnako ako v októbri.