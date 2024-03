Ceny výrobcov v USA vo februári nečakane zrýchlili rast

Washington 14. marca (TASR) - Ceny výrobcov v Spojených štátoch zrýchlili vo februári tempo rastu na najvyššiu úroveň za posledných šesť mesiacov. Prekvapili tak analytikov, ktorí očakávali zotrvanie rastu na januárovej úrovni. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje amerického ministerstva práce.



Ceny producentov v USA vzrástli vo februári oproti prvému mesiacu tohto roka o 0,6 %. To je najvýraznejší rast od augusta minulého roka. V januári dosiahol medzimesačný rast 0,3 % a analytici očakávali, že v rovnakom tempe rastu budú ceny výrobcov pokračovať aj vo februári.



Výrazne sa zvýšili ceny tovarov, konkrétne o 1,2 %. Aj to predstavuje najprudší rast za posledných šesť mesiacov. V miernejšom tempe rastu pokračovali ceny služieb. Tie sa vo februári zvýšili o 0,3 %, zatiaľ čo v januári vzrástli o 0,5 %.



Na medziročnej báze sa ceny amerických výrobcov zvýšili vo februári o 1,6 % a takmer zdvojnásobili tempo rastu z prvého mesiaca roka. V ňom ceny producentov vzrástli o 0,9 %. Aj v tomto prípade rast prekonal očakávania, keď analytici počítali so zrýchlením rastu cien výrobcov na 1,1 %.