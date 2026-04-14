Ceny výrobcov v USA vzrástli, avšak slabším tempom, než sa čakalo
Pod marcový rast sa podpísalo zvýšenie cien spotrebných tovarov, ktoré vzrástli o 1,6 %, najviac od augusta 2023.
Autor TASR
Washington 14. apríla (TASR) - Ceny amerických priemyselných výrobcov pokračovali v marci v raste, pričom tempo rastu sa udržalo na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Rast cien výrobcov bol tak miernejší, než očakávali ekonómovia, ktorí vychádzali z rastu cien komodít v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Informovali o tom agentúry DPA a AFP a portál tradingeconomics, ktoré sa odvolali na najnovšie údaje amerického ministerstva práce.
Ceny priemyselných producentov v USA vzrástli v marci medzimesačne o 0,5 %. To je rovnaký rast, aký zaznamenali vo februári, keďže spresnené údaje za daný mesiac predstavovali redukciu smerom nadol. V rýchlom odhade ministerstvo udávalo za február rast cien producentov o 0,7 %. Analytici však očakávali, že tempo rastu sa v marci zrýchli na 1,2 %.
Pod marcový rast sa podpísalo zvýšenie cien spotrebných tovarov, ktoré vzrástli o 1,6 %, najviac od augusta 2023. Dôvodom bol najmä rast cien energií o 8,5 %, za ktorým je súčasný konflikt na Blízkom východe. Naopak, ceny potravín o 0,3 % klesli.
V medziročnom porovnaní sa ceny amerických výrobcov zvýšili v marci o 4 % po 3,4-percentnom raste vo februári. Aj v tomto prípade analytici očakávali výraznejšie zrýchlenie rastu, a to o 4,6 %.
Ceny priemyselných producentov v USA vzrástli v marci medzimesačne o 0,5 %. To je rovnaký rast, aký zaznamenali vo februári, keďže spresnené údaje za daný mesiac predstavovali redukciu smerom nadol. V rýchlom odhade ministerstvo udávalo za február rast cien producentov o 0,7 %. Analytici však očakávali, že tempo rastu sa v marci zrýchli na 1,2 %.
Pod marcový rast sa podpísalo zvýšenie cien spotrebných tovarov, ktoré vzrástli o 1,6 %, najviac od augusta 2023. Dôvodom bol najmä rast cien energií o 8,5 %, za ktorým je súčasný konflikt na Blízkom východe. Naopak, ceny potravín o 0,3 % klesli.
V medziročnom porovnaní sa ceny amerických výrobcov zvýšili v marci o 4 % po 3,4-percentnom raste vo februári. Aj v tomto prípade analytici očakávali výraznejšie zrýchlenie rastu, a to o 4,6 %.