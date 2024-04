Ceny výrobcov v USA vzrástli v marci menej, než sa očakávalo

Washington 11. apríla (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA v minulom mesiaci rástli o niečo pomalšie, než sa očakávalo. To by mohlo utlmiť obavy ekonómov, investorov a centrálnych bankárov, že inflácia zostane vysoká dlhšie, než sa predpokladalo. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Ceny výrobcov v marci medzimesačne stúpli o 0,2 % po zvýšení o 0,6 % vo februári, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,3 %.



V medziročnom porovnaní však ceny výrobcov vyskočili o 2,1 %, čo bol ich najprudší nárast od apríla 2023.



Jadrový index cien výrobcov, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín, energií a obchodných služieb, v marci medzimesačne vzrástol o 0,2 % a medziročne o 2,8 %.



Ceny služieb sa v marci medzimesačne zvýšili o 0,3 % a ceny tovarov klesli o 0,1 % (po náraste o 1,2 % vo februári). Ceny energií padli až o 1,6 %.