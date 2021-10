Ceny za kariérne poradenstvo získali Profesia, Nexteria i úrad práce

Bratislava 27. októbra (TASR) - Národnú cenu kariérneho poradenstva v tomto roku získali spoločnosť Profesia, nezisková organizácia Nexteria, ale aj zvolenský úrad práce. Informovalo o tom Centrum Euroguidance, ktoré súťaž zorganizovalo v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a ministerstvom školstva.



Nezisková organizácia Nexteria dlhodobo realizuje rozvojové programy pre mladých ľudí a vedie ich k tomu, aby v rámci kariéry napĺňali svoje individuálne ciele a aby pracovali aj v prospech spoločnosti.



Ďalšia z ocenených, spoločnosť Profesia sa zase začala zameriavať na zvyšovanie šancí ľudí so zdravotným postihnutím uplatniť sa na trhu práce.



Ocenený bol aj integračný program Skills for Employment, ktorý realizuje Liga za ľudské práva v spolupráci s IKEA Bratislava. Program umožňuje utečencom žijúcim na Slovensku získať prácu v obchodnom dome IKEA a začleniť sa do pracovného kolektívu.



Cenu však získala napríklad aj Základná škola M. R. Štefánika v Budimíre, kde angažovaní učitelia zrealizovali aktivitu, v rámci ktorej majú žiaci možnosť stretnúť ľudí z rôznych profesií a rozšíriť si tak svoje kariérne obzory.



Poradca Milan Gergel z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene zase ukázal návod, ako sa môžu úrady práce aktívne zapojiť do kariérovej prípravy žiakov v školách. Za svoj program poradenstva pre výber povolania zrealizovaný v regionálnych stredných školách bol takisto ocenený.



Do 13. ročníka súťaže sa zapojilo 20 organizácií naprieč celým Slovenskom od škôl cez neziskové organizácie až po veľké firmy.