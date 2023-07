Berlín 18. júla (TASR) - Ceny zájazdov a leteniek v Nemecku v 1. polroku prudko vzrástli. Ceny medzinárodných letov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, ktoré bolo ešte poznamenané cestovnými obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou, vzrástli o 24,9 %. Zájazdy boli v priemere drahšie o 10,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na v utorok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu.



V prípade medzinárodných letov v ekonomickej triede sa výrazne zvýšili najmä ceny leteniek do Ázie a Austrálie, a to o 42,5 %. Na začiatku roka 2022 bol dopyt po týchto destináciach veľmi slabý v dôsledku cestovných obmedzení.



Ceny letov z Nemecka do zvyšku Európy v 1. polroku vzrástli takmer o 32 %. Po skončení pandemických opatrení sa výrazne zvýšili aj ceny zájazdov. Domáce destinácie zaznamenali nárast o 14,5 %. V zahraničí sa nárast cien prejavil najmä v destináciách ako Grécko a Baleárske ostrovy, zhodne o 13,5 %. V priemere zahraničné zájazdy zdraželi o 10 %.