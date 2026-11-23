< sekcia Ekonomika
Ceny zemného plynu a elektriny na burzách mierne klesli
Oproti predchádzajúcemu týždňu bol plyn v piatok (20. 11.) lacnejší o 2,75 % a elektrina o 2,10 %.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Ceny elektriny a zemného plynu na burzách v 47. týždni mierne klesli. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol plyn v piatok (20. 11.) lacnejší o 2,75 % a elektrina o 2,10 %.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa v piatok na holandskom virtuálnom uzle TTF predával za 88,451 eura za megawatthodinu (MWh), kým týždeň predtým (13. 11.) bola jeho cena 90,952 eura/MWh. V stredu 18. novembra dokonca krátko klesol na úroveň 80,948 eura/MWh, najmenej za približne šesť týždňov. Následne však opäť zdražel.
Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku na pražskej burze PXE dosiahla v piatok 162,11 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým sa pohybovala na úrovni 165,59 eura/MWh. Keďže časť európskej produkcie elektriny závisí od plynových elektrární, vývoj na trhu s plynom výrazne ovplyvňuje aj cenu elektriny.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa v piatok na holandskom virtuálnom uzle TTF predával za 88,451 eura za megawatthodinu (MWh), kým týždeň predtým (13. 11.) bola jeho cena 90,952 eura/MWh. V stredu 18. novembra dokonca krátko klesol na úroveň 80,948 eura/MWh, najmenej za približne šesť týždňov. Následne však opäť zdražel.
Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku na pražskej burze PXE dosiahla v piatok 162,11 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým sa pohybovala na úrovni 165,59 eura/MWh. Keďže časť európskej produkcie elektriny závisí od plynových elektrární, vývoj na trhu s plynom výrazne ovplyvňuje aj cenu elektriny.