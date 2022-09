Ceny zemného plynu v Európe kolíšu

Amsterdam 20. septembra (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v utorok kolíšu po troch dňoch poklesu, pričom obchodníci zvažujú, či intenzívnejšie snahy o zmiernenie energetickej krízy budú stačiť na to, aby sa krajiny vyhli nedostatku plynu túto zimu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa v utorok na burze v Amsterdame o 11.43 h miestneho času predával po 184,50 eura za megawatthodinu. To bolo o 1,2 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena kontraktu v uplynulých troch dňoch klesla až o 6,8 %.



Ekvivalentný kontrakt v Spojenom kráľovstve v utorok stúpol o 4,8 % po poklese minulý týždeň.



Oba kontrakty tak vymazali predchádzajúce straty, ale stále sa pohybujú blízko najnižších úrovní od konca júla.



Nemecká vláda uvoľnila ďalších 2,5 miliardy eur vo forme úverových liniek na nákup plynu, takže sa zdá, že zabezpečí dostatok zásob na zimu. Kancelár Olaf Scholz tiež plánuje počas svojej cesty na Blízky východ tento víkend uzavrieť nové kontrakty. Holandsko sa zase chystá zverejniť balík v hodnote približne 16 miliárd eur na podporu domácností.



Európska únia (EÚ) medzitým predstavila opatrenia na potlačenie krízy, ktorá priviedla hospodárstvo regiónu na pokraj recesie. V Európskej komisii pokračujú rozhovory o tom, čo by sa ešte dalo urobiť, kým sa budúci mesiac začne vykurovacia sezóna. Už navrhla vyššie dane pre energetické spoločnosti, povinné obmedzenia spotreby energie počas špičiek a zvýšenie likvidity na trhu s energiou.



Podľa EnergyScan, platformy na analýzu trhu spoločnosti Engie SA, sa v Nórsku po skončení údržbárskych prác očakáva návrat k pôvodnej produkcii plynu.



Trh tiež pozorne sleduje neustále dopĺňanie zásobníkov na plyn v Európe, ktoré sú naplnené na približne 86 % kapacity, čo je mierne nad päťročným priemerom. To spolu so silným dovozom skvapalneného zemného plynu (LNG) pomohlo znížiť ceny komodity z augustových maxím.



Stále však pretrváva hrozba ďalšieho prerušenia dodávok z Ruska, najmä cez zostávajúcu hlavnú trasu cez Ukrajinu. Trh by mohla zasiahnuť aj nezvyčajne mrazivá zima, keď by sa na konci chladného obdobia mohli vyčerpať zásoby.