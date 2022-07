Amsterdam/Moskva 18. júla (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe na začiatku nového týždňa vzrástli. Dôvodom je vlna horúčav, ktorá zasiahla západnú Európu. To spôsobilo zvýšenie dopytu po klimatizácii a podporilo ceny energií.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze v Amsterdame v pondelok ráno stúpla až o 5,6 % na 168,50 eura za megawatthodinu. V piatok (15. 7.) jeho cena padla o 8,8 %.



Očakáva sa, že teploty v niektorých častiach Spojeného kráľovstva a Francúzska vrátane Londýna by mohli v pondelok a utorok (19. 7.) stúpnuť na rekordné úrovne. Predpokladá sa, že objem elektriny potrebnej na chladenie bude v celej Európe na budúci týždeň nad 10- aj 30-ročnou úrovňou.



Vlna horúčav ešte zhoršuje energetickú krízu v Európe, ktorá je najhoršou za uplynulé desaťročia. Vládni predstavitelia, firmy a obchodníci s energiami aktuálne s napätím sledujú, či sa plynovod Nord Stream 1 z Ruska do Nemecka vráti do prevádzky. Podľa plánu by sa po údržbe mal vrátiť do prevádzky vo štvrtok (21. 7.).



Rusko už pre vojnu na Ukrajine a západné sankcie obmedzilo dodávky plynu do Európy a mnohí experti a politici pochybujú o tom, že Gazprom obnoví dodávky cez Nord Stream 1 v plánovanom termíne.



Kanada v nedeľu (17. 7.) poslala opravenú turbínu pre plynovod Nord Stream 1 lietadlom do Nemecka, uviedol v pondelok ruský denník Kommersant s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. Podľa denníka bude trvať ďalších päť až sedem dní, a to len v prípade, ak sa nevyskytnú problémy s logistikou a colnou kontrolou, kým sa turbína dostane do Ruska.