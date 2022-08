Ceny zemného plynu v Európe pokračujú v prudkom raste

Amsterdam 22. augusta (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe pokračujú v raste aj na začiatku nového týždňa potom, čo v piatok (19. 8.) uzavreli na novom rekordnom maxime. Hlavným dôvodom sú obavy z dlhšieho zastavenia dodávok cez plynovod Nord Stream 1, čo by mohlo stiahnuť ekonomiky regiónu, už aj tak sužované energetickou krízou, do recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v septembri na burze v Amsterdame v pondelok vyskočil až o 13 % a o 8.16 h SELČ sa predával po 275,97 eura za megawatthodinu (MWh). V piatok sa posilnil už piaty deň po sebe a uzavrel na rekordných 244,55 eura za MWh.



Ruský koncern Gazprom v piatok oznámil, že od 31. augusta do 2. septembra pre opravu turbíny úplne odstaví plynovod Nord Stream 1. To zvýšilo obavy, že plynovod by sa nemusel vrátiť do prevádzky v uvedenom termíne.



Odstávka plynovodu, ktorý je aj tak už niekoľko týždňov vyžívaný len na 20 % maximálnej kapacity, ešte výraznejšie naruší dodávky plynu do Európy sužovanej energetickou krízou. Takisto podporuje obavy, že Rusko môže pred zimnou sezónou dodávky úplne zastaviť. Pred touto možnosťou opakovane varovali európski politici a inštitúcie, keďže Moskva sa snaží o odvetu za západné sankcie prijaté pre jej útočnú vojnu proti Ukrajine.