Ceny zemného plynu v Európe prudko vzrástli

Amsterdam 5. septembra (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v pondelok na začiatku obchodovania prudko vzrástli po tom, ako ruský plynárenský monopol Gazprom zastavil na neurčito dodávky cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka. To vyvolalo obavy z úplného odstavenia ruských dodávok počas zimy. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Dodávky ruského plynu cez Ukrajinu zostávajú stabilné, ukazujú zatiaľ údaje. Aj na tejto trase je však tok plynu obmedzený od mája, keď bol jeden z dvoch priechodov vyradený z prevádzky. Po uzavretí Nord Streamu 1 sa tak trh sústredí na transport cez Ukrajinu. Nórske toky plynu sú tiež obmedzené pre sezónne práce.



Cena referenčného októbrového kontraktu na plyn na burze v Amsterdame vyskočila v pondelok ráno až o 31 %. Neskôr však časť ziskov zmazala a o 8.15 h SELČ dosiahla 265 eur za megawatthodinu, čo bolo o 23,5 % viac ako minulý týždeň na konci obchodovania.



Kroky Gazpromu sú druhou veľkou eskaláciou ekonomického boja, ktorý vyvolala ruská invázia na Ukrajinu. Spoločnosť zverejnila správu o odstávke plynovodu v piatok (2. 9.) ihneď po skončení obchodovania so zemným plynom v Európe a len pár hodín po tom, ako sa ministri financií skupiny G7 dohodli na zavedení cenového stropu na vývoz ruskej ropy v snahe obmedziť Rusku prísun peňazí na financovanie vojny.



Gazprom pred úplným zastavením dodávok koncom augusta prepravoval cez Nord Stream 1 približne 30 miliónov kubických metrov (m3) plynu denne, čo bolo len zhruba 20 % celkovej kapacity potrubia. Strata týchto dodávok sťažuje európskym energetickým spoločnostiam pokračovať v plnení zásobníkov pred zimnou vykurovacou sezónou, pri ktorom dosahovali značný pokrok.



Plnenie zásobníkov v celej eurozóne sa v uplynulých týždňoch rýchlo zvyšovalo vďaka dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG). Tento týždeň však budú stredobodom záujmu vyhliadky na prideľovanie komodity a ďalšie iniciatívy na obmedzenie dopytu po plyne a elektrine, upozornili stratégovia zo Saxo Bank v poznámke pre klientov.



Európski ministri energetiky sú pripravení diskutovať o radikálnych návrhoch na obmedzenie cien energie na mimoriadnom stretnutí v piatok (9. 9.) vrátane cenových stropov na plyn a pozastavenia obchodovania s energetickými derivátmi.