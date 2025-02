Ceny zemného plynu v Európe sa ustálili blízko trojtýždňového minima

Amsterdam 17. februára (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe sa stabilizovali a pohybujú sa v blízkosti najnižšej úrovne za tri týždne. Prichádza k tomu po turbulentnom začiatku roku 2025, keď ceny plynu výrazne kolísali. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame dosiahla v pondelok o 11.00 h miestneho času 50,68 eura za megawatthodinu (MWh). To je relatívne nezmenená úroveň v porovnaní s cenou na konci minulého týždňa.



Uplynulý týždeň ceny plynu prudko klesli z dvojročného maxima, čím komodita v podstate zmazala väčšinu ziskov, ktoré dosiahla na začiatku roka.



Európa v predchádzajúcich týždňoch zaznamenala prudký nárast cien plynu, keďže chladné počasie viedlo k rýchlejšiemu čerpaniu jeho zásob. To vyvolalo medzi obchodníkmi obavy z možných problémov pri dopĺňaní podzemných zásobníkov počas leta.



Diskusie na úrovni Európskej únie o možnom znížení limitu pre naplnenie skladovacích kapacít do novembra, ktorý je aktuálne na úrovni 90 %, však prispeli k zmierneniu týchto obáv.



Svoju úlohu pritom zohrávajú aj aktuálne poveternostné podmienky, pričom sa očakáva, že teploty na severozápade v najbližších dňoch prekročia obvyklé sezónne úrovne.



Okrem toho, dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy nedávno vzrástol, čo pomohlo spomaliť tempo čerpania zásob.