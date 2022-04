Ceny zemného plynu v Európe sa v piatok zvýšili

Amsterdam 22. apríla (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe sa v piatok opäť zvýšili, keďže toky z Nórska v dôsledku plánovaných prác ďalej klesali, zatiaľ čo ruské dodávky zostali nízke.



Cena referenčného európskeho termínovaného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa do 8.25 h miestneho času v Amsterdame zvýšila o 3,7 % na 103,72 eura za megawatthodinu potom, čo vo štvrtok (21. 4.) vzrástla o 6,2 %.



Ceny plynu stúpajú už tretí deň v rade. Podľa operátora Gassco totiž dodávky z Nórska klesli na najnižšiu úroveň za viac ako tri mesiace pre sezónne práce na obrovskom poli Troll. A k neplánovaným odstávkam došlo aj v spracovateľskom závode Kollsnes.



Zvýšenie cien plynu tento týždeň prichádza po období relatívneho pokoja na trhu, keďže vysoké úrovne dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy a koniec zimnej vykurovacej sezóny zmiernili riziká vyplývajúce z ruskej požiadavky na platby za plyn v rubľoch. Väčšina účtov je ale splatná až koncom budúceho mesiaca.



Medzitým sa objednávky na dodávky ruského plynu cez Ukrajinu za uplynulé dva dni zvýšili, no stále sú hlboko pod úrovňou pred Veľkou nocou.



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.