Amsterdam 25. júla (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe sa v pondelok opäť zvýšili, už štvrtý deň v rade, keďže nie je jasné, koľko suroviny bude Rusko v budúcnosti dodávať cez najväčší plynovod Nord Stream 1. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze v Amsterdame v pondelok do 9.02 h SELČ vzrástla o 0,7 % na 160,96 eura za megawatthodinu.



Zatiaľ sú dodávky cez Nord Stream 1 z Ruska do Nemecka stabilné, na úrovni 40 % kapacity, po ukončení údržby plynovodu 21. júla. Ruský prezident Vladimir Putin však minulý týždeň varoval, že by mohli klesnúť až na 20 %, ak turbína, ktorá uviazla pri tranzite, nepríde včas, aby nahradila inú, ktorá si pravdepodobne vyžaduje opravu.



Kritický kus zariadenia je stále v Nemecku, pretože v sobotu (23. 7.) ho nestihli naložiť na trajekt do Helsínk pre problémy s papierovaním, tvrdia ruské noviny Kommersant. Ak dôjde k výmene dokumentov, preprava sa môže uskutočniť v priebehu niekoľkých dní.



Turbína najskôr uviazla v Kanade, kde bola odoslaná na bežnú opravu, ale po vyhlásení sankcií voči Rusku pre vojnu na Ukrajine sa nevrátila. Nakoniec však bola prepravená do Nemecka a čaká na transport do Ruska.



Európska únia, ktorá si nie je istá budúcou úrovňou ruských dodávok, sa snaží ušetriť čo najviac plynu pred vrcholnou zimnou sezónou, keď je dopyt najväčší. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala všetky členské štáty EÚ, aby sa zapojili do úsilia o úsporu plynu bez ohľadu na to, do akej miery sú závislé od energie z Ruska.



Nemecké spoločnosti musia ušetriť viac plynu, tvrdí tamojšia sieťová agentúra



"Putin naznačil, že ak turbína nebude späť začiatkom tohto týždňa, prietok plynu môže klesnúť na 20 % kapacity potrubia, aj keď sa pôvodne predpokladalo, že táto turbína bude potrebná až v septembri," uviedla Deutsche Bank vo svojej správe.



Napriek tomu aj obmedzené dodávky cez Nord Stream pomohli Nemecku a jeho spoločnosti Uniper stabilizovať úrovne zásobníkov plynu. Tie sú teraz naplnené na 65,9 % a podľa spolkovej sieťovej agentúry BNetzA sú tak opäť na "správnej ceste" k cieľu, ktorým je mať zásobníky plné na 90 % do začiatku zimy. Do 1. septembra by mali byť naplnené na 75 %.



Uniper, ktorému minulý týždeň vláda poskytla pomoc, musel odoberať plyn zo svojich zásobníkov v Nemecku, keď sa toky z Ruska najskôr v júni znížili a potom počas údržby plynovodu zastavili. Cez víkend však obnovil plnenie zásobníkov a už dosiahol 53,1 % ich kapacity, ukázali údaje z Gas Infrastructure Europe.