Amsterdam 8. apríla (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v piatok klesli, už šiesty deň po sebe, čo je najdlhšia séria v tomto roku. Prispeli k tomu miernejšie predpovede počasia a v súčasnosti dostatočné zásoby na zvládnutie rizík spojených s ruskými dodávkami.



Referenčný európsky termínovaný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v piatok na burze v Amsterdame klesol o 0,7 % na 103,88 eura za megawatthodinu. Za celý týždeň sa jeho cena znížila o 8,8 %, keďže dopyt po vykurovaní koncom zimy klesol. Celkové dodávky do Európy pritom stúpajú s takmer rekordným dovozom skvapalneného zemného plynu (LNG).



Napriek tomu sú ceny vyše päťkrát vyššie ako pred rokom, keďže pretrvávajú obavy z ruských dodávok.



Ruské sily a „nelegálne ozbrojené skupiny pod ich kontrolou“ narúšajú operácie na veľkej kompresorovej stanici, ktorá je kľúčová pre približne tretinu dodávok plynu cez Ukrajinu do Európy, uviedol v piatok prevádzkovateľ ukrajinskej plynovej prepravnej sústavy.



Ukrajina varovala, že kroky Ruska môžu ovplyvniť tok plynu do Európy. Toto varovanie sa v piatok zhodovalo s najnižšími tokmi plynu cez Ukrajinu za tri týždne, hoci ruský monopol Gazprom uviedol, že sú v súlade s požiadavkami klientov.



Predbežné objednávky na dodávky plynu na sobotu (9. 4.) poukazujú na normálne toky, no tieto môžu sa zo dňa na deň zmeniť.



Európa môže tento rok získať viac LNG, ako sa pôvodne očakávalo, keďže vlna ochorenia COVID-19 v Ázii, najmä v Číne, a trvalo vysoké ceny plynu, narušili ázijský dopyt.



