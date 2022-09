Ceny zemného plynu v Európe v piatok klesli

Amsterdam 23. septembra (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v piatok aj za celý týždeň klesali, už štvrtý týždeň po sebe, keďže dostatok zásob skvapalneného zemného plynu (LNG) pomáha krajinám napĺňať zásobníky pred začiatkom vykurovacej sezóny. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci uzavrel v piatok obchodovanie na burze v Amsterdame na úrovni 185,495 eura za megawatthodinu. To bolo o 1,1 % menej ako v predchádzajúci deň. Za celý týždeň jeho cena klesla o 1,2 %, pričom kontrakt zaznamenal svoju najdlhšiu týždennú sériu strát od júna.



Ekvivalentný kontrakt v Spojenom kráľovstve klesol v piatok o 0,4 % a aj za celý týždeň si pripísal stratu, už štvrtýkrát v rade.



Napriek poklesu sú ceny plynu stále zhruba šesťkrát vyššie, ako bolo v minulosti bežné v tomto ročnom období.



Európa sa snaží zmierniť bezprecedentnú energetickú krízu, ktorú vyvolala ruská invázia na Ukrajinu a následné obmedzenie dodávok po sankciách Západu proti Moskve. Krajiny na starom kontinente plnia zásobníky na plyn a prijímajú mimoriadne opatrenia pred vykurovacou sezónou, ktorá sa vo väčšine z nich začne na budúci mesiac.



Zásobníky plynu na kontinente sú už naplnené na približne 87 %. Štyri ďalšie americké náklady LNG uviedli ako svoju cieľovú destináciu severozápadnú Európu, pričom tri by mali doraziť začiatkom októbra, podľa údajov o sledovaní lodí zostavených agentúrou Bloomberg.



Napriek tomu zostáva európsky trh s plynom citlivý na akékoľvek potenciálne narušenia potom, čo Moskva znížila dodávky na kontinent a zastavila transport do Nemecka plynovodom Nord Stream 1, ktorý vedie cez Baltické more. Predbežné objednávky na dodávku ruského plynu cez vojnou zničenú Ukrajinu naznačili, že jeho toky by mohli v sobotu (24.9.) klesnúť. No už cez noc sa môžu vrátiť späť, keďže trh zaznamenal podobný vývoj aj v minulosti. Obchodníci však pozorne sledujú aktualizácie pre prípad, že by sa situácia zhoršila.



Toky LNG do Európy by tiež mohli v najbližších mesiacoch klesnúť, keďže jeho spotreba v Ázii stúpa. Vyhliadky na chladnejšie počasie v Japonsku túto zimu môže podľa obchodníkov zvýšiť tlak na ceny. Ázijské spotové sadzby LNG sú v súčasnosti asi trikrát vyššie ako desaťročný priemer.