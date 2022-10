Amsterdam 28. októbra (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v piatok vzrástli po tom, ako britská energetická spoločnosť Centrica povedala, že čiastočne znovu uviedla do prevádzky zásobník Rough, najväčší v Spojenom kráľovstve. To jej umožní počas nadchádzajúcej zimnej sezóny uskladniť až 850 miliónov kubických metrov (m3) plynu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v budúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame vzrástol o 5,7 % na 113,5 eura za megawatthodinu, čo je jeho najvyššia cena v tomto týždni.



A termínový kontrakt v Spojenom kráľovstve stúpol o 6,5 %.



Britský aj európsky trh s plynom sa prispôsobujú novej realite bez dodávok z Ruska, ktoré predtým zabezpečovalo približne štvrtinu spotreby plynu na kontinente.



Spojené kráľovstvo sa v uplynulých rokoch spoliehalo na diverzitu zdrojov a spotový trh, čo mu umožnilo znížiť jeho skladovaciu kapacitu. Podľa spoločnosti Centrica má Británia jednu z najnižších úrovní skladovania plynu v Európe s približne deviatimi dňami v porovnaní s 89 dňami v Nemecku či 103 dňami vo Francúzsku, zatiaľ čo v Holandsku je to až 123 dní.



Rough bol historicky zďaleka najväčším úložiskom v Spojenom kráľovstve a na začiatku bude fungovať len na približne 20 % svojej pôvodnej kapacity, uviedla Centrica. No aj pri súčasnom obmedzenom rozsahu Rough zvýši celkové množstvo úložiska v Spojenom kráľovstve približne o 50 %.



Okamžitým dôsledkom opätovného otvorenia Rough je vytvorenie dodatočného priestoru pre dodávateľov energie. Ceny na spotovom trhu pritom v predchádzajúcich dňoch prudko klesli, pretože európske skladovacie priestory boli takmer plné, a to pre agresívny preventívny nákup počas leta. To viedlo k relatívnemu nadbytku na trhu, ktorý bolo možné "vyčistiť" len nízkymi cenami.