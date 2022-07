Amsterdam 4. júla (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v pondelok vzrástli, keďže plánované štrajky zamestnancov v ropnom a plynárenskom sektore v Nórsku skomplikujú dodávky na európsky trh, ktorý už teraz zápasí so znížením toku plynu z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa do 10.33 h miestneho času v Amsterdame vyšplhala na 155 eur za megawatthodinu. To je jej najvyššia denná úroveň od 10. marca. Cena ekvivalentného kontraktu v Spojenom kráľovstve vzrástla o 10 %.



Približne 13 % denného vývozu plynu z Nórska je ohrozených v dôsledku plánov na štrajk, varovala cez víkend národná ropná a plynárenská lobby. Po začiatku štrajku v utorok (5. 7.) sa uzatvoria tri polia, zatiaľ čo pri akcii v nasledujúci deň sa zatvoria ďalšie tri projekty.



Nórsky plyn je pre Európu čoraz dôležitejší po tom, čo sa dodávky od jej najväčšieho poskytovateľa plynu - Ruska - strmo prepadli pre sankcie proti Moskve za inváziu na Ukrajinu. Dôsledky škrtov v ruských dodávkach sa šíria v celom európskom hospodárstve a poškodzujú priemyselné odvetvia, ktoré nemôžu preniesť zvýšené náklady na koncových používateľov.



V Nemecku, najväčšej európskej ekonomike, hrozí kolaps kľúčovým priemyselným odvetviam v dôsledku obmedzených dodávok plynu, varovali najvyšší predstavitelia odborov pred krízovými rozhovormi s kancelárom Olafom Scholzom, ktoré sa začínajú v pondelok. Energetická kríza už tlačí infláciu v krajine na rekordné maximá a môže viesť k sociálnym a pracovným nepokojom, upozornila Yasmin Fahimiová, šéfka federácie odborových zväzov, v rozhovore pre noviny Bild am Sonntag.



Rusko znížilo dodávky cez svoj najväčší plynovod Nord Stream 1 o 60 % a na budúci týždeň je naplánovaná jeho úplná odstávka z dôvodu údržby. Nemecko má však pochybnosti o tom, či sa po údržbárskych prácach dodávky vôbec obnovia.



Nemecký priemyselný sektor, ktorý sa podieľa 35 až 40 % na dopyte po plyne, je obzvlášť zraniteľný voči potenciálnemu riziku zastavenia tokov plynu z Ruska, keďže prednosť má vytváranie zásoby pre zimné vykurovanie domácností.