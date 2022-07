Ceny zemného plynu v Európe v stredu klesli

Amsterdam 6. júla (TASR) - Rast cien zemného plynu v Európe sa zastavil po tom, ako nórska vláda zasiahla s cieľom ukončiť štrajk zamestnancov v energetike a Nemecko podniklo kroky na zmiernenie nedostatku dodávok. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa do 9.46 h miestneho času v Amsterdame znížila o 6,4 % na 154,50 eura za megawatthodinu. Skončila sa tak séria piatich dní rastu, počas ktorých si kontrakt pripísal zisk vo výške 28 %.



Cena ekvivalentného kontraktu v Spojenom kráľovstve klesla o 17 %, čím vymazala zisky z predchádzajúcich dvoch dní.



Nórska vláda navrhla povinný výbor pre mzdy na vyriešenie sporu, ktorý by podľa jedného z odhadov mohol nakoniec viesť k zastaveniu viac ako polovice vývozu plynu z krajiny. Ministerka práce Marte Mjosová Persenová uviedla, že "nemá inú možnosť" vzhľadom na potenciálne dôsledky pre Európu.



Kontinent čelí najväčšej energetickej kríze za uplynulé desaťročia. Rusko, hlavný európsky dodávateľ, obmedzuje svoje dodávky pre sankcie proti Moskve za vojnu na Ukrajine. Kľúčový plynovod Nord Stream 1 z Ruska do Nemecka sa má tento mesiac úplne zavrieť pre údržbu a Berlín má obavy, že sa po skončení údržby nevráti do plnej prevádzky.



Dlhotrvajúci výpadok ruských dodávok zasiahne plány Európy na naplnenie zásobníkov plynu pred zimou, čím sa zvýšil tlak na globálne dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG).



Nemecký kabinet zase v utorok (5. 7.) prijal legislatívu, ktorá mu umožní zachrániť energetické spoločnosti, ak sa dostanú do problémov, v snahe obmedziť vplyv nedostatku dodávok. Opatrenie, ktoré ide do parlamentu tento týždeň, zahŕňa aj mechanizmus na prenesenie časti rastúcich nákladov na plyn na spotrebiteľov, aj keď nie okamžite.



Pretrvávajúca hrozba nedostatočných dodávok z Ruska zvyšuje pravdepodobnosť, že vlády budú nútené pristúpiť k obmedzeniu spotreby, uviedla vo svojej správe banka Citigroup.



"Európa možno bude musieť obetovať časť letnej priemyselnej spotreby plynu, aby mohla naplniť zásobníky pred špičkovým zimným dopytom," poznamenala banka v správe.