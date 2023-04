Amsterdam 19. apríla (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe v stredu ráno mierne klesli vďaka solídnym zásobám a slabšiemu dopytu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v stredu do 10.26 h SELČ klesla o 50 centov na 42,50 eura za megawatthodinu (MWh). Ukázali to údaje spoločnosti Refinitiv Eikon. A znížila sa aj cena ekvivalentného kontraktu na májové dodávky plynu v Británii.



V Európe sa vo štvrtok (20. 4.) očakávajú nižšie teploty, potom sa predpokladá, že cez víkend stúpnu a budúci týždeň opäť klesnú pod sezónnu normu, ukázali údaje Refinitiv Eikon.



Britská plynárenská sústava má podľa údajov národnej siete prebytok 11 miliónov kubických metrov (m3) plynu, keďže prietoky plynovodom Langeled z Nórska vzrástli po zrušení odstávok na poli Troll a v závode na spracovanie plynu Kollsnes.



Spotreba v miestnej distribučnej zóne (LDZ) v Británii, ktorá sa používa najmä na vykurovanie, bude podľa predpovedí o 7 miliónov m3 nižšia a klesne na 105 miliónov m3/deň v nasledujúci deň.



Teploty v Británii sú tento týždeň mierne pod normálnou úrovňou a budúci týždeň sa očakáva ich silnejší pokles pod normálne úrovne. Ale zároveň výkon vetra bude podľa prognóz dosť silný, čo by malo znížiť dopyt po plyne na výrobu elektriny.