Ceny zemného plynu v Európe v utorok dopoludnia vzrástli

Amsterdam 21. júna (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v utorok dopoludnia ďalej rástli, keďže Rusko znižuje svoje dodávky v celom regióne. Tamojšie vlády tak hľadajú alternatívne zdroje energie a vyzývajú domácnosti, aby sa pokúsili znížiť svoju spotrebu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa do 9.41 h miestneho času v Amsterdame zvýšila o 4,6 % na 126,20 eura za megawatthodinu. Ekvivalentný kontrakt v Spojenom kráľovstve zdražel o 6,1 %.



Dodávky od ruského štátneho energetického monopolu Gazprom cez Nord Stream 1, ktorý vedie po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka a je najväčším plynovodom v Európskej únii (EÚ), zostali v utorok na približne 40 % jeho kapacity. Gazprom tvrdí, že sankcie voči Rusku za vojnu na Ukrajine spôsobili problémy s opravami zahraničných turbín, ktoré pumpujú plyn do potrubia. Tento plynovod bude pritom na budúci mesiac odstavený na 10 dní v rámci údržbárskych prác.



Európske zásobníky plynu sú naplnené na zhruba 55 %, ale prerušenie dodávok okrem iného naznačuje problémy s dosiahnutím cieľa, ktorým je mať zásobníky naplnené na 80 % do 1. novembra. "Ak budú znížené toky pretrvávať, tento cieľ môže byť ťažké dosiahnuť," uviedla holandská banka ING Groep v poznámke pre klientov.



Nemecko, Rakúsko a Holandsko sa v rámci boja s energetickou krízou rozhodli pre dočasný návrat k výrobe elektriny z uhlia, aj keď je to v rozpore s ich predchádzajúcou politikou. Chcú tak zabezpečiť, že "svetlá zostanú zapnuté". Hlavné nemecké priemyselné odvetvia sú pripravené znížiť spotrebu, aby umožnili skladovanie plynu a vytvorenie dostatočných zásob na vykurovanie v zime.



Výrazné škrty v dodávkach plynu z Ruska ohrozujú európsku ekonomiku v čase vysokej inflácie a slabého rastu. Spoločnosť Uniper SE, najväčší nákupca ruského plynu v Nemecku, uviedla, že ak bude situácia pretrvávať, môže mať problémy so zásobovaním svojich klientov. Aj Dánsko už vydalo "predbežné varovanie" pred nedostatkom plynu.