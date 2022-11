Amsterdam 1. novembra (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v utorok klesli, keďže teplé počasie oddialilo vykurovaciu sezónu. To poskytne ekonomikám v regióne, ktoré sa ocitli na pokraji recesie, určitú úľavu a čas. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v budúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame klesol do 9.40 h miestneho času o 4,7 % na 117,51 eura za megawatthodinu. Ekvivalentný kontrakt v Spojenom kráľovstve sa znížil o 4,8 %.



Ceny plynu v Európe v uplynulých týždňoch klesali, keďže vysoké teploty na túto ročnú dobu umožnili odklad začiatku vykurovania a ďalšie plnenie zásobníkov. Dovoz veľkého množstva skvapalneného zemného plynu (LNG) a znížená spotreba tak pomohli kompenzovať škrty v dodávkach z Ruska.



Miernejšie počasie pravdepodobne potrvá aj tento mesiac, pričom prognostici Maxar Technologies a Marex neočakávajú v novembri žiadne výrazné ochladenie. To predstavuje úľavu pre spotrebiteľov, ktorí sa obávajú vysokých nákladov na vykurovanie, aj pre vlády, ktoré chcú zabezpečiť zdravé zásoby plynu na čo najdlhšie obdobie.



Rekordné teplo znížilo dopyt v októbri až o 10 %, uviedli v poznámke analytici banky JPMorgan Chase, ktorá zároveň znížila svoje odhady cien vo 4. štvrťroku vzhľadom na doterajší vývoj počasia aj za predpokladu "normálneho decembrového počasia".



Zásobníky plynu v Európe sú už plné takmer na 95 %. Podľa Gas Infrastructure Europe sú zásobníky najväčšieho európskeho spotrebiteľa plynu - Nemecka, plné na 99 %.



Zásoby sú v dobrom stave, no veľkou otázkou je, ako bude pokračovať zima, čo znamená, že ceny budú aj naďalej kolísavé, povedal pre Bloomberg TV Alfred Stern, generálny riaditeľ rakúskej energetickej spoločnosti OMV.



Napriek nedávnemu poklesu cien je plyn v Európe zhruba štyrikrát drahší ako v minulosti v tomto ročnom období. A zatiaľ čo obavy o dodávky na túto zimu sa zmierňujú, budúci rok by mohol byť ťažší, pretože doplnenie zásob bude pravdepodobne náročnejšie bez obvyklých ruských dodávok.



Spoločnosť Capital Economics očakáva, že ceny energií zostanú v roku 2023 zvýšené.



Politici zvažujú viac opatrení na ochranu európskych ekonomík pred akýmkoľvek ďalším nárastom nákladov na energie. Ministri energetiky Európskej únie by chceli koncom tohto mesiaca dosiahnuť dohodu o ďalšej sérii návrhov.