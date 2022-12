Ceny získala elektronická PN a systém riadenia zimnej údržby ciest

Bratislava 2. decembra (TASR) - Cenu ITAPA 2022 za Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti získala služba elektronickej práceneschopnosti. V kategórii Najinovatívnejší projekt uspel ROWES – Systém inteligentného riadenia zimnej údržby ciest. O výsledkoch 21. ročníka cien TASR informovali z tímu ITAPA.



"Elektronická PN významne zjednodušuje poistencovi postup v životnej situácii. Je to prvá služba štátu, kde povinné kroky nemusí vykonať občan, ale celý proces za neho vykonávajú úrady," uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. Cenu prevzal spoločne s generálnym riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií Petrom Lukáčom a zástupcom jedného z dodávateľov Erikom Lukáčom.



Na druhom mieste v rámci najlepšieho projektu sa umiestnil národný projekt IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Tretia priečka patrí projektu Resitech, ktorého cieľom je digitalizovať procesy pri správe bytových domov a urýchlenie komunikácie s majiteľmi bytov.



Víťazný najinovatívnejší projekt systému inteligentného riadenia zimnej údržby ciest inštaluje finančne dostupné meteostanice posielajúce dáta do centra, kde sa vyhodnocujú. Výsledkom je okrem iného pokles nehodovosti o 28 percent na sledovaných úsekoch.



Druhým najinovatívnejším projektom je IPčko - duševné zdravie optikou technológií a digitalizácií. Ocenila ho aj verejnosť najvyšším počtom hlasov vyše 2600 v Cene Rádia Slovensko. Tretie miesto patrí kyberbezpečnostnej hre CyberGame z dielne Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.



Špeciálne uznanie ITAPA získala aplikácia pre evidovanie služieb – Virtuálna registračná pokladnica 2. Ako vyzdvihli organizátori, za zlomok nákladov a v krátkom čase dokázala finančná správa nahradiť problematickú virtuálnu registračnú pokladnicu vlastnou. Oproti starej má nová pokladnica prehľadnejší a responzívny dizajn s jednoduchým a intuitívnym používaním.



Do súťaže sa prihlásilo takmer 30 projektov. Víťazov dvoch kategórií vyberala odborná porota.