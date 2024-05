Ceny zlata a medi zaznamenali nové rekordy

New York 20. mája (TASR) - Cena zlata v pondelok vzrástla na 2440 USD (2250 eur) za uncu (31,1 gramu), čím dosiahla nový rekord. Jej vývoj ovplyvnil rastúci optimizmus, že Federálny rezervný systém (Fed) v USA čoskoro zníži úrokové sadzby, ako aj zvýšený dopyt po bezpečných aktívach súvisiaci s možnou eskaláciou geopolitického napätia. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Smrť iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího, ktorý zahynul v nedeľu (19. 5.) pri havárii vrtuľníka, zvýšila neistotu na Blízkom východe v čase pokračujúcej vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Náznaky spomaľovania rastu spotrebiteľských cien v USA a stagnácie tržieb v americkom maloobchode minulý týždeň poskytli Fedu väčší priestor na začatie uvoľňovania menovej politiky. Trhy sa teraz spoliehajú na to, že k prvému zníženiu sadzieb by Fed mohol pristúpiť v septembri.



V pondelok pokračovali v prudkom raste aj ceny medi. Termínovaný kontrakt na meď dosiahol rekordnú úroveň 5,15 USD za libru (0,4536 kg), keďže očakávania silného dopytu a obmedzená ponuka zintenzívnili obavy z možného nedostatku kovu.



Čínska vláda oznámila, že bude skupovať nepredané byty, aby obmedzila nadmernú ponuku a pomohla developerom, ktorí majú problémy so splácaním úverov. Krok nasledoval po tom, ako vláda v Pekingu pristúpila k mimoriadnej emisii dlhodobých vládnych dlhopisov v objeme jeden bilión CNY, prostredníctvom ktorej plánuje financovať najmä infraštruktúrne projekty. To poskytlo silný rastový impulz medi vzhľadom na jej kľúčovú úlohu v rôznych sektoroch ekonomiky od skladovania energie až po infraštruktúru dátových centier.



(1 EUR = 1,0844 USD)



(1 EUR = 7,837 CNY)