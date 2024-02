Banka: Ceny zlata a striebra budú tento rok pokračovať v raste

Zürich 5. februára (TASR) - Ceny zlata aj striebra budú podľa švajčiarskej banky UBS v tomto roku pokračovať v raste. Podporiť by ich malo zníženie úrokových sadzieb v USA. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



"Očakávame, že zlato bude tlačiť nahor uvoľňovanie menovej politiky Fedu," uviedla strategička UBS pre drahé kovy Joni Tevesová, ktorá predpokladá, že cena zlata sa do konca roka vyšplhá na 2200 USD (2021,50 eura) za uncu (31,1 gramu).



Ceny zlata majú tradične inverzný vzťah k úrokovým sadzbám. Ich zníženie zvyšuje atraktivitu zlata voči alternatívny investíciám, ako sú dlhopisy, ktoré v prostredí nízkych úrokových sadzieb prinášajú slabšie výnosy. Nižšie sadzby tiež oslabujú dolár, čím sa zlato stáva lacnejším pre medzinárodných kupujúcich, čo podporuje dopyt.



Príťažlivosť zlata ako bezpečného aktíva vzrástla po začiatku vojny Izraela s Hamasom 7. októbra. To prispelo k tomu, že cena zlata minulý mesiac dosiahla historické maximum 2100 USD za uncu.



Optimistické sú aj vyhliadky pre striebro. Striebro nie je vo funkcii bezpečnej investície v časoch neistoty také atraktívne ako zlato. To čiastočne vysvetľuje, prečo v posledných rokoch nedosahovalo takú výkonnosť, uviedla Tevesová. Ak však Fed zníži úrokové sadzby, mohlo by prísť k obratu.



"Myslíme si, že v scenári, v ktorom Fed uvoľňuje menovú politiku, sa môže striebru dariť naozaj dobre. Má tendenciu prekonávať pohyb ceny zlata," uviedla Tevesová. "Striebro v poslednom čase dosť zaostáva za zlatom. Takže má čo doháňať a myslím si, že tento pohyb by mohol byť dosť dramatický."



Výkonnosť striebra je vzhľadom na jeho široké priemyselné využitie úzko spätá so zdravím celej ekonomiky. Striebro sa bežne používa pri výrobe automobilov, solárnych panelov, šperkov a elektroniky.



(1 EUR = 1,0883 USD)