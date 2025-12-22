< sekcia Ekonomika
Ceny zlata a striebra opäť zlomili rekord
Spotová cena zlata dosiahla do 13.00 h SEČ 4410,54 USD (3765,83 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 22. decembra (TASR) - Cena zlata zlomila v pondelok ďalší rekord, keď prekonala 4420 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu drahého kovu posunuli na nové historické maximum očakávania investorov, že americká centrálna banka Fed bude pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb, a neutíchajúci dopyt po kove, ktorý je považovaný za takzvaný bezpečný prístav. Rovnaký vývoj zaznamenalo v pondelok aj striebro, ktoré rovnako ako zlato zlomilo rekord, pričom prvýkrát prekonalo hranicu 69 USD/unca. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 13.00 h SEČ 4410,54 USD (3765,83 eura) za troyskú uncu. V pondelok tak prvýkrát prekonala hranicu 4400 USD/unca, pričom v dopoludňajších hodinách tesne prekročila 4420 USD za uncu.
Za tento rok vzrástla cena zlata už takmer o 68 %. To je najvýraznejšie tempo rastu od roku 1979. Za prudkým rastom je pokles úrokových sadzieb, vysoký dopyt zo strany centrálnych bánk a záujem investorov o aktíva známe ako bezpečný prístav. Dopyt po takýchto aktívach rastie v časoch zvýšenej neistoty a turbulencií na trhoch. Navyše, americký dolár mierne oslabil a smeruje k najvýraznejšiemu celoročnému poklesu od roku 2017. To opäť zvyšuje atraktivitu zlata.
Vývoj ceny zlata nasledovalo striebro. To v pondelok rovnako dosiahlo nový rekord, keď jeho cena prvýkrát prekonala hranicu 69 USD/unca, pričom sa dostala až nad 69,40 USD/unca. Do 13.00 h SEČ dosiahla cena tohto kovu 69,05 USD za uncu, čo oproti predchádzajúcemu záveru obchodovania predstavuje rast o 2,9 %. Počas pondelkového obchodovania vyskočila nakrátko až na 69,44 USD/unca.
Od začiatku roka sa cena striebra zvýšila o 139 %. Dôvodom sú pokračujúce nízke zásoby a, naopak, rastúci dopyt zo strany priemyslu aj investorov.
Výrazný rast zaznamenala aj cena platiny. Vzrástla o 5 % na 2072,01 USD/unca, čo predstavuje najvyššiu cenu platiny za viac než 17 rokov. Cena paládia sa zvýšila o 3,7 % na 1776,69 USD za uncu. To je najvyššia cena tohto kovu takmer za tri roky.
(1 EUR = 1,1712 USD)
