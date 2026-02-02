< sekcia Ekonomika
Ceny zlata a striebra pokračujú vo výraznom poklese
Dôvodom je posilňovanie dolára a výber ziskov investormi.
Autor TASR
Londýn 2. februára (TASR) - Po prepade z konca minulého týždňa pokračujú ceny zlata a striebra vo výraznom poklese. Dôvodom je posilňovanie dolára a výber ziskov investormi. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata klesla v pondelok do 6.30 h SEČ o 3,6 % na približne 4686,50 USD (3931,96 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je ďalší výrazný pokles po piatkovom (30. 1.) prepade o takmer 10 %, čo predstavovalo najvýraznejší pokles ceny zlata počas obchodovania od roku 1983.
Rovnaký vývoj zaznamenáva v posledných dňoch aj striebro, ktoré rovnako v predchádzajúcom období lámalo rekordy. Spotová cena striebra sa v piatok prepadla o 27 %, čo znamená najväčší prepad ceny v prípade tohto kovu v histórii meraní. Vo výraznom poklese pokračovala aj v pondelok. Dosiahla 78,96 USD/unca, čo oproti záveru piatkového obchodovania predstavuje pokles o 6,7 %.
Cena drahých kovov sa v piatok prepadla v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na post prezidenta americkej centrálnej banky nominuje bývalého guvernéra Fedu Kevina Warsha. Ten bol počas pôsobenia vo Fede známy ako stúpenec prísnejšej menovej politiky a jeho nominácia sa odrazila na posilnení dolára.
Podľa analytikov však nominácia Warsha nebola jediným dôvodom. Aj keď mohla pokles ceny odštartovať, rozsah poklesu podľa Christophera Forbesa z CMC Markets predstavuje skôr klasickú korekciu po predchádzajúcom prudkom raste. „Okrem posilnenia dolára aj výber ziskov a nové informácie z Washingtonu, čo sa týka geopolitiky, viedli k výraznej korekcii,“ povedal Forbes.
(1 EUR = 1,1919 USD)
