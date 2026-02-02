Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. február 2026Meniny má Erika a Erik
< sekcia Ekonomika

Ceny zlata a striebra pokračujú vo výraznom poklese

.
Na snímke Zlatá tehlička, ktorá je základom menového zlata. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Dôvodom je posilňovanie dolára a výber ziskov investormi.

Autor TASR
Londýn 2. februára (TASR) - Po prepade z konca minulého týždňa pokračujú ceny zlata a striebra vo výraznom poklese. Dôvodom je posilňovanie dolára a výber ziskov investormi. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata klesla v pondelok do 6.30 h SEČ o 3,6 % na približne 4686,50 USD (3931,96 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je ďalší výrazný pokles po piatkovom (30. 1.) prepade o takmer 10 %, čo predstavovalo najvýraznejší pokles ceny zlata počas obchodovania od roku 1983.

Rovnaký vývoj zaznamenáva v posledných dňoch aj striebro, ktoré rovnako v predchádzajúcom období lámalo rekordy. Spotová cena striebra sa v piatok prepadla o 27 %, čo znamená najväčší prepad ceny v prípade tohto kovu v histórii meraní. Vo výraznom poklese pokračovala aj v pondelok. Dosiahla 78,96 USD/unca, čo oproti záveru piatkového obchodovania predstavuje pokles o 6,7 %.

Cena drahých kovov sa v piatok prepadla v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na post prezidenta americkej centrálnej banky nominuje bývalého guvernéra Fedu Kevina Warsha. Ten bol počas pôsobenia vo Fede známy ako stúpenec prísnejšej menovej politiky a jeho nominácia sa odrazila na posilnení dolára.

Podľa analytikov však nominácia Warsha nebola jediným dôvodom. Aj keď mohla pokles ceny odštartovať, rozsah poklesu podľa Christophera Forbesa z CMC Markets predstavuje skôr klasickú korekciu po predchádzajúcom prudkom raste. „Okrem posilnenia dolára aj výber ziskov a nové informácie z Washingtonu, čo sa týka geopolitiky, viedli k výraznej korekcii,“ povedal Forbes.

(1 EUR = 1,1919 USD)
.

Neprehliadnite

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov

GLOSUJEME: Keď muž dostane vážnu chorobu - soplík

OTESTUJTE SA: Ste expert na slovenské mestá a pamiatky?

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka