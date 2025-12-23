< sekcia Ekonomika
Ceny zlata a striebra prekonali nové maximá
Autor TASR
Londýn 23. decembra (TASR) - Ceny zlata a striebra zaznamenali v utorok nové rekordné hodnoty, keď sa cena zlata priblížila k hranici 4500 USD a cena striebra prekonala 70 USD za troyskú uncu (31,1 g). Informovala o tom agentúra Reuters.
Cena zlata dosiahla okolo 14.00 h SEČ 4486,34 USD (3819,79 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,9 %. Počas utorka však nakrátko vyskočila až na 4497,55 USD/unca. Februárový kontrakt na zlato, ktorý sa obchoduje na burze Comex, vzrástol o 1,1 % na 4518,90 USD/unca.
Na vývoj ceny zlata naďalej pôsobí slabší dolár, ako aj pretrvávajúca geopolitická neistota. Tá zvyšuje dopyt po aktívach známych ako bezpečný prístav, na ktoré sa investori obracajú v čase rastúcej neistoty a otrasov na trhu. Dolár zasa zaznamenal za tento rok pokles o takmer 10 % a je na ceste k najhoršiemu roku za posledných osem rokov.
Rekord zaznamenala aj cena striebra, ktorá v utorok prvýkrát prekonala hranicu 70 USD za troyskú uncu. Spotová cena striebra dosiahla 70,61 USD/unca, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 2,2 %.
Od začiatku roka sa tak cena striebra zvýšila už o 143 %. Aj cenu tohto kovu ťahá nahor geopolitická neistota, okrem toho ju však ovplyvňuje pokračujúci vysoký priemyselný a investičný dopyt a klesajúce zásoby.
(1 EUR = 1,1745 USD)